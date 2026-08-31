자두, "나 목사 아내 될 수 없어" 오열하자..재미교포 남편이 보인 '뜻밖의 반응'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 자두가 목사의 아내가 되는 것을 두려워하며 눈물을 쏟았던 당시를 떠올렸다.

31일 컴패션 코리아 SNS 채널에는 자두의 이야기가 담긴 영상이 공개됐다.

이날 자두는 목사인 남편과 결혼을 앞두고 힘들었던 당시를 떠올리며 솔직한 이야기를 털어놨다.

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자두는 "'나는 사모가 될 수 없어' 하면서 제가 막 울었다"라고 당시를 회상했다.

'사모'는 목회자의 아내를 일컫는 표현이다. 목사의 아내로 살아가는 것에 대한 부담감이 컸던 자두는 결혼을 앞두고 자신이 그 역할을 감당할 수 있을지 고민했던 것으로 보인다.

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당시 자두가 눈물을 쏟는 모습을 본 남편은 "What is 사모?"라고 물었다고 한다.

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이에 자두가 "목사 와이프"라고 설명하자 남편은 "그러니까 너는 나랑 결혼하는 거다"라고 답했다..

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자두에 따르면 남편은 "내가 목사이든 아니든 네가 사모가 되든 되지 않든, 네가 클럽에서 백날 천날 놀았든 하나님 앞에서는 똑같이 죄인이다. 죄의 경중이 있지 않다"고 말했다.

이어 "목회자로 오랫동안 섬기면서 살아왔다고 해도 죄인이 아닌 것은 아니고 네가 많이 놀았다고 해서 네 죄가 더 많은 것도 아니다"라는 취지의 이야기를 건넸다고 자두는 설명했다.

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자두에게는 남편의 이 말이 큰 위로가 됐다. 자두는 "남편이 그러더라고요. 예수님 앞에 있으면 자기도 죄인이고, 우리 둘 다 똑같다고요. 우린 죽을 때까지 예수님이 필요한 사람들이라고요. 그 말에 제 생각이 바뀌었어요"라고 밝혔다.

한편 자두는 2013년 6세 연상의 재미교포 출신 목사와 결혼했다. 이후 남편과 함께 신앙생활을 이어오고 있다. 2020년에는 남동생을 떠나보내는 아픔을 겪기도 했다.

shyun@sportschosun.com