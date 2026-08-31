'비연예인과 재혼♥' 오윤아, 자폐 子 생일에 시부모님 축하·성대한 파티 "사랑해 아들"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오윤아가 아들 민이의 20번째 생일을 맞아 특별한 시간을 보내며 애틋한 엄마의 마음을 전했다.

오윤아는 31일 자신의 SNS를 통해 아들의 생일을 축하하며 "사랑해 우리 아들~ 엄마 아들로 와줘서 너~무 고마워!! 20번째 생일 진심으로 축하한다!! 러뷰!"라는 글을 남겼다.

함께 공개된 사진과 영상에는 20번째 생일을 맞은 아들 민이를 위해 마련한 성대한 생일파티 현장이 담겼다.

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생일을 맞은 민이는 엄마 오윤아의 축하를 받으며 환한 미소를 지었다. 정성스럽게 꾸며진 생일파티 공간에서 축하를 받는 민이의 모습에서는 어느 때보다 행복한 분위기가 느껴졌다.

특히 아들의 20번째 생일이라는 점에서 오윤아에게도 더욱 뜻깊은 날이었다. 어린 시절부터 아들의 성장 과정을 곁에서 지켜봐 온 오윤아는 이날 직접 준비한 생일파티를 통해 아들에게 각별한 애정을 표현했다.

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최근에는 더욱 특별한 가족의 모습도 공개됐다. 오윤아는 아들의 생일을 맞아 재혼한 남편의 가족, 즉 시부모님과도 함께 생일잔치를 마련하며 훈훈한 시간을 보냈다.

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한편 오윤아는 이혼 후 자폐 스펙트럼을 앓고 있는 아들 민이와 함께 생활해 왔다. 최근에는 11년 만에 비연예인과 재혼하며 새로운 가정을 꾸렸다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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shyun@sportschosun.com