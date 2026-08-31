김정난, 4층 타운하우스 헐값에 내놓더니.."새 집 대규모 리모델링 예정, 주식 오르길"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정난이 10월 이사를 앞두고 새 집 리모델링 비용에 한숨을 내쉬었다.

31일 김정난의 유튜브 채널에는 '헤엑! 그렇게 비싸요? 김정난 경악하게 만든 N번째 이사 준비 현실 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김정난은 10월 이사를 앞두고 짐 정리를 하느라 분주한 모습을 보였다. 앞서 김정난은 현재 거주 중인 집에 대해 "관심 있는 분은 보러 와달라. 매우 싼값에 내놨다"라고 언급한 바 있다.

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김정난은 "누구 줄 거 있으면 주고 버릴 거 있으면 버리려고 한다. 정리 중"이라고 말했다. 옷 정리를 끝낸 후에는 물로 목을 축이며 "어떤 셀럽의 유튜브를 봤는데 세상에서 제일 스트레스 받는 것 1위가 배우자의 죽음, 2위는 이사라고 하더라. 이사가 힘들다. 이사를 셀 수 없이 너무 많이 했다"라고 털어놨다.

이어 새 집 리모델링을 위해 인테리어 업체 관계자와 상의를 했는데, 김정난의 요구가 늘어날수록 비용은 천정부지로 치솟았다. 그는 "예산이 엄청 많이 늘어났다. 이런 대규모 리모델링은 처음이다. 이왕 하는 김에 구석구석 예쁘게 하고 싶은데 돈이 너무 많이 든다. 주식이 올라야겠지? 기도를 하자. 괴롭다"라며 머리를 싸맸다.

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joyjoy90@sportschosun.com