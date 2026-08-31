"담배 피우는 男 싫어" 안재욱, ♥최현주 한마디에 바로 한 행동 ('남겨서뭐하게')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안재욱이 아내인 뮤지컬배우 최현주에게 처음 고백했을 당시 담배도 버렸던 일화가 공개됐다.

31일 방송된 tvN Story '남겨서 뭐하게'에는 걸그룹 '포시즈'를 결성한 뮤지컬배우 정영주, 이영미, 김영주, 최현주가 출연했다.

이날 최현주는 남편 안재욱과의 첫 만남에 대해 "뮤지컬 상대역으로 만났는데 연습 기간에 고백을 받았다. 고백 전까지도 눈치를 전혀 못 챘고, 나는 전혀 마음에 없었다"고 밝혔다.

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이어 "평소 이상형도 없었지만 누군가가 물어보면 단 한 가지 말한 게 담배 안 피우는 사람이 좋다는 거였다"고 말했다.

당시 안재욱의 고백을 받고 당황했다는 최현주는 "당황한 상태로 '오빠는 담배 피우지 않냐'고 했다. 오빠는 내가 어떤 남자를 좋아하는지도 모르는데 다짜고짜 내가 말한 거였다"고 털어놨다.

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그러면서 "그때 내가 '나는 담배 피우는 사람을 남자로 생각해 본 적이 없다'고 하자, 오빠가 바로 담배를 쓰레기통에 버렸다. 그 모습을 보고 그전까지는 아예 생각 안 하다가 그때부터 오빠를 보게 됐다"고 말했다.

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한편 최현주는 9세 연상의 배우 안재욱과 2015년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.