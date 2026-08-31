최현주, 말없이 정관 수술한 ♥안재욱에 깜짝 "임신 힘들어했더니 바로" ('남겨서뭐하게')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 뮤지컬 배우 최현주가 남편 안재욱의 정관수술 사실을 뒤늦게 알고 놀랐던 사연을 공개했다.

31일 방송된 tvN Story '남겨서 뭐하게'에는 걸그룹 '포시즈'를 결성한 뮤지컬 배우 정영주, 이영미, 김영주, 최현주가 출연했다.

이날 이영자는 "안재욱 로망이 술 한잔 마시고 가족들 다 깨워서 요리해서 먹여주는 거라더라"고 말했다. 이에 최현주는 "그 로망을 이루기에는 첫째가 재우기가 너무 힘들었다. 잠드는데 시간이 너무 오래 걸리는 애여서 오빠도 엄청 애먹었다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "재웠는데 다시 깨우면 다시 재우는 게 너무 힘든 걸 잘 아는 사람인데 취하고 오면 그걸 잊어버린다. 그걸 잊고 깨우니까 나는 힘들었다"며 "그래서 '오빠! 쉿!'이라고 크게 말했다"고 덧붙였다.

이를 들은 이영자는 "안재욱이 아내가 세상에서 제일 무섭다더라"고 했고, 최현주는 "자기가 태어나서 누굴 무서워해 본 적이 없다고 하더라"며 웃었다.

Advertisement

그러면서 "오빠 성격이 까칠하기도 하고 고집 있는 것도 아니까 주변에서 다 맞춰주는 편인데 나는 그걸 안 맞춰주는 사람이니까"라고 말했다.

Advertisement

또 최현주는 안재욱과 MBTI가 정반대라고 밝히며 "달라서 재밌는 적도 있는데 약간 아쉬운 점은 여자들은 남편한테 이런저런 이야기할 때 딱히 답을 바라고 하는 게 아니라 공감을 바라지 않냐. 그런데 오빠는 완전 T라서 평가가 들어가고 해결 방법을 제시한다"며 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

한편 안재욱이 최현주를 사랑하는 마음에 정관수술까지 했다는 사실도 공개됐다.

최현주는 "(정관 수술한 건) 나도 몰랐다. 나는 첫째, 둘째 다 입덧이 너무 심해서 임신기간이 너무 힘들었다. 출산하고 회복하는 것도 아무래도 노산이라 힘들어서 '셋째는 너무 힘들어서 못 하겠다. 나는 더 못 낳겠다'고 했더니 바로 말없이 수술하고 왔다. 깜짝 놀랐다. 오빠는 정하면 바로 한다"고 전했다.

Advertisement

이에 이영자는 "안재욱이 임자를 만난 것 같다. 안재욱은 고독이 맞는 사람이었다. 술안주가 고독이었는데 최현주 아니었으면 이런 행복이 안재욱한테 있었을까 싶다. 가정을 이루는 삶을 알게 된 것 같다"고 말했다.