하지원 "담배 배웠더니 모든 종류의 담배 선물 받아" ('만날텐데')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하지원이 6년 만의 스크린 복귀작인 영화 '비광' 비하인드를 공개했다.

31일 공개된 유튜브 채널 '성시경의 만날텐데'에서, 두 번째 출연이 성사된 하지원은 '비광'에 함께 출연한 배우 김선영과 함께 성시경의 집을 찾아 즐거운 식사 자리를 가졌다. 이날의 메뉴로 숙성 한우와 김선영의 취향을 저격한 '독주'가 준비된 가운데, 하지원은 자신이 맡은 배역에 대해 "톱스타에서 생계형 배우가 된 남미 역을 맡았다"라며 "배우로서 새로운 감정들과 모습을 표현하게 돼 도전 욕심이 나는 캐릭터였다"라고 설명했다. 이어 "처음으로 머리도 탈색해 보고 담배도 배워봤다. 감독님이 큰 쇼핑백에 담배를 종류별로 선물해 주시면서 편안하게 느낄 수 있는 제품을 고르도록 배려해 주셨다"라는 흥미로운 비하인드를 전해 눈길을 끌었다.

함께 호흡을 맞춘 김선영의 연기에 대해서는 "연기를 워낙 잘하셔서 배우 자체에 대한 믿음이 있었고, 이번 작품에서도 기대치만큼 신나게 연기하셨다"라며, "'이런 상황에서 이렇게 유연하게 연기할 수 있구나'라는 걸 눈으로 직접 보며 부럽기도 하고, 배우고 싶고, 함께 연기할 때 너무 행복했다"라고 '리스펙'을 표현했다.

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더불어 성시경이 하지원이 출연 중인 유튜브 예능 '26학번 지원이요'를 언급하자, 하지원은 "예전부터 나와 다른 세대들과 소통하는 것을 해보고 싶었는데 딱 맞는 제안이 들어와서 '이거다' 싶었다"라고 만족감을 드러냈다. "학생들이 나랑 잘 놀아줬다"라며 고마움을 표현한 하지원은 "'비광'에서 딸 역할로 나온 김시아가 실제 26학번인데, '26학번 지원이요'를 하고부터 김시아와 유일하게 대화가 되더라"라고 '젠지 자부심'을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

유쾌한 토크가 오가는 가운데 갑작스러운 폭소만발 상황도 연출됐다. "너의 전화번호가 없어서 카톡 프로필로 연락했다"라는 김선영의 말에 하지원이 "연락처를 교환했고, 실제로 연락도 나눴다"라고 증언하면서 두 사람 사이에 '벌주 내기'가 벌어진 것. 직접 검증한 결과 하지원의 말이 사실인 것으로 밝혀지며 내기에서 이겼고, 김선영은 곧장 51도 소주를 원샷하며 결과에 승복했다. 뒤이어 "김선영에게 공연을 홍보하는 문자 메시지를 받았다"라는 하지원과 "홍보 문자를 하지 않았다"라는 김선영의 진실 공방 2차전까지 펼쳐지며 끝없는 웃음이 이어졌다.

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화기애애한 분위기 속 식사를 마친 하지원은 마지막으로 영화 '비광'에 대해 "사랑, 상처, 용서라는 단어가 떠오르는 진한 가족 이야기라, 관객들에게 매력적이고 여운이 남는 작품으로 다가갈 것 같다"라며 따뜻한 관람을 당부했다.

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한편 하지원의 강렬한 변신과 깊이 있는 연기를 만나볼 수 있는 영화 '비광'은 오는 9월 2일 개봉한다.