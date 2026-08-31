"언니 너무 어른 여자" 수영, 복근 드러낸 힙한 크롭티 자태..."효리수 데뷔"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활동 중인 최수영이 새로운 유닛 '효리수'의 데뷔를 알리며 색다른 매력을 뽐냈다.

최수영은 31일 자신의 SNS를 통해 "언니들 말 잘들어야Zi #효리수 오늘 데뷔"라는 글을 남기며 '효리수'의 새로운 출발을 알렸다.

함께 공개된 사진 속 최수영은 화이트 크롭 민소매에 청바지를 매치한 모습이다. 군더더기 없는 '흰 티에 청바지' 조합으로 클래식하면서도 세련된 분위기를 완성했다.

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특히 최수영은 특유의 시원시원한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다. 여기에 늘씬한 실루엣까지 더해져 편안한 캐주얼 차림에도 남다른 존재감을 드러냈다.

이를 본 팬들은 "우리 언니 너무 어른 여자" "효리수 우주정복" "효리수로 데뷔해 줘서 너무 축하하고 감사해요"라며 열띤 반응을 보였다.

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소녀시대 활동을 통해 이미 수많은 무대에 오르며 K팝 대표 걸그룹 멤버로 활약했던 최수영은 새로운 유닛으로 다시 한번 '데뷔'하게 됐다.

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한편 최수영은 소녀시대 활동과 함께 배우로서도 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다. 가수와 배우를 오가며 활발하게 활동해온 가운데 이번에는 새로운 유닛 '효리수'로 다시 한번 팬들과 만날 예정이다.

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최수영은 지난 6월 배우 정경호와 14년간 이어온 열애를 끝으로 결별했다고 밝혔다. 오랜 기간 공개 열애를 이어온 두 사람의 결별 소식이 알려지며 당시 많은 관심을 받았다.

shyun@sportschosun.com