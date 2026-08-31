"목욕탕 갔다가 집에 돌아와 다시 샤워" 서장훈, 위생 강박 고백 ('물어보살')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 과거 위생에 대한 강박이 있었다고 털어놓으며 사연자에게 현실적인 조언을 건넸다.

31일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서는 출산 후 극도로 심해진 위생 강박이 고민이라는 사연자가 등장했다.

이날 사연자의 남편은 아내가 마트에서 구매한 우유병이나 과자봉지를 일일이 씻어 보관하는 등 외부에서 가져온 물건은 전부 닦아서 쓴다고 털어놨다.

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이에 서장훈은 "나도 그래본 적이 있다. 지금도 나는 캔 음료 마실 때는 입 닿는 곳은 닦고 팩에 든 음료도 닦고 먹을까 고민한다"고 말했다. 이어 "그런데 과자 봉지를 닦은 적은 없다. 먹고 손은 닦지만 과자 봉지까지 닦는 건 나 스스로가 나이도 먹으니까 너무 힘들어서 포기했다. 그러나 어떤 마음인지는 충분히 안다"며 사연자에게 공감했다.

또 사연자는 집에 손님이 방문하면 바로 대청소하고, 차에서 깬 아이들을 억지로 깨워서 샤워시키고 잠옷으로 갈아입히는 등의 행동으로 가족에게 스트레스를 안기고 있다고. 심지어 외부 목욕탕을 다녀온 후에도 아이들이 차에서 뒹굴었을 상황을 생각해 다시 씻긴다고 말해 놀라움을 안겼다.

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서장훈은 "충분히 이해한다. 나도 그랬다. 심지어 옛날에 목욕탕 갔다가 차 타고 집에 돌아와서 뭔가 그래서 다시 샤워한 적도 있다"고 고백했다. 그러면서 "이해는 하지만 중요한 건 너무 그러면 사실 아이한테는 썩 좋지 않다"고 지적했다.

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이어 자신의 경험을 털어놓으며 "계속하다 보니까 점점 나 스스로한테 지치고 너무 힘들다. 어떨 때는 스스로에게 '이렇게 시간을 낭비하는 게 맞나'라고 물어본다. 시간이 든다"고 말했다.

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또 "가장 중요한 건 체력과 시간인데 이걸 계속 허비하는 거다. 그래서 나도 최대한 줄이려고 점점 노력한다"며 "결정적으로 내가 체력이 옛날 같지 않아서 나도 모르게 억지로 줄이는 게 생긴다"고 설명했다.

서장훈은 "40세가 넘어가면 체력이 떨어진다. 그런데 스스로 규칙을 못 지키게 되면 자신이 정신적으로 힘들다. 건강하게 하려고 깔끔하게 하는 건데 오히려 이것때문에 건강을 해치고 정신적으로 스트레스받는 거다. 스스로 절충해야 한다"고 조언했다.