김기열, 침착맨·박정민 친분 섭외 의혹에.."방송국놈들 머리 굴려" 분통

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 김기열이 침착맨, 박정민과의 친분 때문에 방송에 섭외된 것 아니냐는 의혹에 거침없는 입담으로 응수해 웃음을 안겼다.

31일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '화가 많은 사람들' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 관객들의 다양한 고민을 들어보고 출연진들이 자신의 경험담을 공유하며 이야기를 나눴다.

특히 '화 특집'답게 출연진들의 등장부터 남달랐다. 김기열은 이날 김영희, 정범균과 인사를 나누는 순간부터 화를 내는 듯한 모습을 보여 시작부터 웃음을 자아냈다.

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이어 정범균은 김기열의 섭외를 두고 의미심장한 의혹을 제기했다.

정범균은 "김기열은 박정민 침착맨과 친해서 섭외가 된 거 아니냐"고 물었다.

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이에 김기열은 기다렸다는 듯 "그러니까 방송국놈들이 머리를 굴린 거다"라고 받아치며 거침없는 독설을 날렸다.

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김기열은 자신이 침착맨과 박정민과 친하다는 점 때문에 제작진이 자신을 섭외한 것 같다고 주장했다.

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그는 "제가 침착맨, 박정민과 친하다는 얘기가 있으니까 혹시 나를 섭외하면 같이 나와주거나, 깜짝 등장하지 않을까 그런 기대 때문에 저를 부른 것 같다"고 하소연했다.

예상치 못한 김기열의 솔직한 폭로에 현장 분위기는 단숨에 달아올랐다. 특히 실제로 두 사람이 깜짝 등장할 가능성이 있는지에 관심이 쏠리는 순간이었다.

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이에 김영희가 분위기를 더욱 끌어올렸다. 김영희는 갑자기 "박정민 씨!"라고 크게 외치며 관객들의 기대감을 한껏 높였다.

관객들 역시 혹시나 하는 기대를 품었지만, 김기열의 반응은 단호했다. 김기열은 "꽝이다"라고 단언해 현장을 폭소하게 만들었다.

shyun@sportschosun.com