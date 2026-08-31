후배 위해 총대 멘 김기열, 결국 '개콘' 하차..."걔들은 까먹었더라" (말자쇼)

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 김기열이 후배들을 위해 목소리를 냈다가 오히려 자신이 '개그콘서트'에서 하차하게 된 일화를 공개했다.

31일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '화가 많은 사람들' 특집으로 꾸며져 관객들의 고민을 듣고 출연진들이 자신의 경험담을 공유했다.

이날 김기열은 '불의를 참지 못하는 싸움닭'이라는 표현에 격하게 공감했다.

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김영희는 김기열을 향해 "정의로운 얘기, 바른말에서는 절대 빠질 수 없는 게 김기열이다"라고 말했다.

이에 김기열은 "제가 그래서 손해를 많이 보고 살았다"고 털어놨다.

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그러면서 과거 KBS2 '개그콘서트' 출연 당시 있었던 일화를 꺼냈다. 당시 김기열은 신인 개그맨들과 함께 코너를 하고 있었다. 당시 함께했던 신인은 곽범과 임우일이었다.

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김기열에 따르면 곽범과 임우일의 출연 분량이 편집됐고, 두 사람은 김기열에게 이에 대한 고민을 털어놨다.

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김기열은 "두 사람이 편집이 됐는데 편집은 PD 권한이다. 저는 그러려니 했는데 그 친구들이 '이건 좀 억울하다. 편집 안 한다고 했는데 편집된 건 우리가 신인이고 힘이 없어서 그런 거 아니냐. 선배님이 얘기를 해주십시오'라고 돌려서 말하더라"고 당시 상황을 설명했다.

후배들의 이야기를 들은 김기열은 직접 나서기로 했다. 그는 "그래서 제가 그러면 안 되는데, '개콘' PD한테 가서 '왜 그랬냐'고 물어봤다"고 밝혔다.

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하지만 이후 예상치 못한 결과가 찾아왔다. 김기열은 "서로 얘기를 하다가 저만 '개콘'을 안 하게 됐다"고 말했다. 후배들을 위해 문제를 제기했던 김기열이 오히려 프로그램에서 하차하게 된 것이다.

김기열은 "그래서 그 두 친구도 저를 따라 나올 줄 알았는데 잘하더라"라고 말해 웃음을 자아내면서도 씁쓸했던 당시를 떠올렸다.

이후 정범균은 김기열에게 "그 이후로 후배들은 잘 챙겨주냐"고 물었고 김기열은 "걔들은 까먹었다. 제가 얘기하면 '아 맞다!'라고 한다"고 답했다.

다만 김기열은 두 사람과 현재까지도 좋은 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

그는 "물론 지금도 그 친구들과 잘 지낸다. 하지만 결국 저만 손해 봤다"고 말하며 당시 상황에 대한 속상한 마음을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com