"말로 안되면 패야" 폭력 정당화 남편, 40년만에 잘못 인정.."미안하다" ('오은영리포트')[종합]

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[스포츠조선 이게은기자] '가면 수준'의 짙은 화장으로 자신을 숨겨온 아내의 충격적인 사연이 공개됐다. 오랜 상처가 드러난 가운데 남편의 충격 발언, 눈물로 예상치 못한 반전이 펼쳐졌다.

31일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 화려한 비주얼 뒤에 깊은 상처를 숨긴 아내와 남편으로 구성된 '가면 부부'가 출연했다.

아내는 새벽 3시에 일어났을 때도 화장을 화려하게 한 상태여서 눈길을 끌었다. 늘 새벽 2시 반에서 3시 사이에 일어나 화장을 시작하는 편이라고. 아내는 "한 번 화장을 지우고 잤는데 영혼이 빠져나가는 느낌이 들었다. 그 후 몇십 년 동안 화장을 지운 적이 없다"라고 말해 이목을 집중시켰다.

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밀리터리룩으로 차려입은 아내는 덤프트럭에 몸을 실었다. 덤프트럭을 28년째 운전 중이라고. 아내는 "남편이 팔을 다친 후 이 일을 하게 됐다"면서 현재는 부부가 함께 트럭 운전을 하고 있다고 밝혔다.

한편 아내가 가면 수준의 메이크업을 하게 된 사연이 공개됐다. 아내는 "(얼굴 쪽에) 패인 부분이 있다"라며 어린 시절 아버지가 조금만 아파도 독한 연고를 발라줘 얼굴 상처가 깊어졌다고 밝혔다. 아버지가 직접 만든 정체불명의 연고였다고.

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이후 남편과 교제 4개월 만에 임신을 해 19세에 결혼을 한 아내는 엄청난 시집살이를 겪었다고 했다. 시부모, 시누이가 시동생의 죽음이 아내 탓이라고 몰며 원망을 했고, 얼굴의 흉터를 두고 액운이 있다는 말까지 했다. 남편에게는 폭행도 당해 트라우마까지 남았다. 아내는 "여자같이 안 보이고 싶었고 강하게 보이고 싶었다"라며 상처받지 않기 위해 짙은 화장으로 자신을 숨겼다고 설명했다.

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남편은 아내의 상처에 대해 아연실색하게 하는 발언을 남발했다. 남편은 "당시에는 보편적으로 그랬다. 집에 시누이가 있으면 다 며느리를 구박했다"라며 대수롭지 않게 여겼다. 폭력에 대해서도 "말로 타일러도 안되면 답이 없다. 맞아야 한다. 설득이 안되면 손이 나갈 수밖에 없다. 안되면 패야 한다"라며 완강하게 말했다.

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하지만 오은영이 예시를 들며 설득하자 남편은 자신의 잘못을 받아들이는 모습을 보이기 시작했고, 남편이 상담 도중 오열한 모습이 공개되며 분위기는 반전을 맞았다. 사전 심리 검사 당시 남편은 아내의 건강을 걱정하며 눈물을 쏟았고 가장 행복한 시간은 아내와 일하는 순간이라고 밝혔다. 심리 검사 결과 남편은 사회적 민감성, 연대감이 낮아 타인의 입장을 공감하고 표현하는 게 서툴지만 이면에는 아내에 대한 애정이 많은 것으로 나타났다.

아내는 남편의 진심을 처음으로 알게 된 후 "지금까지 미워했던 마음이 다 사라졌다. 날 많이 생각해 줘서 감동받았다. 나오길 잘했다. 평생 모르고 살 뻔했다"라며 눈물을 흘렸다. 남편은 "박사님에게 충고받은 것들을 지금까지 모르고 아무 생각 없이 지냈는데, 앞으로 잘하겠다. 그 부분은 진짜 미안하다"며 "표현을 잘할 줄 몰라도 이해해 달라. 미안하다"고 아내에게 재차 사과했다.

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joyjoy90@sportschosun.com