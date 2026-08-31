"언니처럼 살고 싶다"는 말에 이효리 울컥 "나도 힘들어..내 삶을 아니?" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 자신처럼 자유롭고 당당하게 살고 싶다는 출연자에게 "나도 힘들다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

31일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 '성대 신세경'으로 통하는 여친 김예리와 서울대 의과대학에서 박사과정중인 '몸짱 남친' 이성준이 출연해 '남사친 전쟁'을 펼쳤다.

이날 이성준은 여자 친구 김예리의 남사친 문제에 예민한 모습을 보였다. 김예리는 이공계 특성상 남녀 성비가 9:1로 주변에 남사친이 많을 수밖에 없다는 입장이었지만, 이성준은 자신을 배려하지 않는 듯한 김예리의 모습에 분노했다.

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남사친 문제로 예민해진 이성준은 과거 김예리의 잘못까지 들춰내며 압박했고, 이미 사과를 받았음에도 계속해서 사과를 요구하는 모습을 보였다.

이를 지켜보던 이효리는 "성준 씨는 가시나무새 같다"고 지적했다. 이어 "너무 좋은 스펙에 덩치도 좋고 남자 아니냐. 여자 친구가 마음껏 친구들과 놀고 생기 있게 살 수 있도록 도와줘라. (자유롭게) 내버려둬라"고 조언했다.

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그러면서 "(김예리는) 저런 팔뚝 필요 없고 그냥 배 나오고 퉁퉁해도 품이 넓은 남자를 만나고 싶을 것 같다"며 안타까워했다.

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이에 김예리는 "효리 언니처럼 자유롭고 당당하게 살고 싶다"며 울먹였다. 당황한 이효리는 "나도 힘들다. 힘들어. 네가 내 삶을 아니?"라며 울컥해 웃음을 자아냈다.

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그러자 김예리는 "풀어주라고 하지 않았냐. 그런 남자를 만나고 싶다"고 털어놨다.

이를 들은 서장훈은 "마이 프렌드 이상순 씨처럼 믿고 기다려주는 품 넓은 남자 만나고 싶다는 거 아니냐"며 "그럼 제발 헤어져라"라고 말했다.