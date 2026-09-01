"도플갱어 만나면 죽는 미신"..한가인, 김동준과 첫 만남 후 입원한 충격 전말

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김동준이 한가인과의 특별한 인연을 공개해 눈길을 끌었다.

31일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '신병4'에 출연한 김동준이 게스트로 등장했다.

이날 김동준은 자신을 향한 "미인상이다. 너무 예쁘다. 잘생겼다"는 칭찬에 민망한 듯 웃었다. 이를 들은 신동엽은 "한가인이랑 같이 유튜브 나온 것도 봤다"며 두 사람의 닮은 외모를 언급했다.

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김동준과 한가인은 연예계 대표 닮은꼴로 꼽혀왔다. 두 사람은 성별을 뛰어넘어 서로를 닮은 외모로 화제를 모았고, 이를 계기로 특별한 인연까지 이어졌다.

김동준에 따르면 한가인은 '신병3'에 이어 '신병4'에도 김동준의 친남매 역할로 특별 출연한다.

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김동준은 "누나 유튜브에 나갔는데 '너한테 도움이 된다면 나갈 수 있으니까 언제든 편히 얘기해줘'라고 해주셔서 감독님께 제가 얘기해서 성사됐다"라고 밝혔다.

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이어 한가인과 처음 만났을 당시의 일화도 전했다. 김동준은 "저랑 처음으로 만나고 누나가 다음 날 아파서 한 일주일가량 입원을 했다"며 "도플갱어가 만나면 둘 중 하나가 아프다는 미신이 있다. '누나 너무 감사해요' 했는데 '나 입원해요'라고 하셨다. 타이밍이 공교로웠다"고 말했다.

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실제로 한가인은 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 김동준과 만난 뒤 입원했던 일화를 공개한 바 있다.

지난 2024년 공개된 영상에서 한가인은 "도플갱어 만나면 죽는 거 아시죠"라고 농담하며 "제가 닮은꼴 동준 씨를 만난 그날 저녁부터 갑자기 시름시름 아팠다"고 밝혔다.

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이어 "광고 촬영 하나 하고 서 있지도 못할 지경이어서 병원에 입원했다"며 "성별이 달라서 아픈 걸로 끝난 것 같다. 지금 3일 정도 입원한 상태다"라고 전해 당시 화제를 모았다.

닮은꼴로 시작된 인연이 실제 작품 속 친남매 호흡으로까지 이어진 가운데, 두 사람이 '신병4'에서 어떤 케미스트리를 보여줄지 관심이 모인다.

shyun@sportschosun.com