별, 하하♥와 교제 사실 알리자 이성미만 응원.."다들 괜찮겠냐고 걱정해"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 별이 남편 하하와의 열애 사실을 알렸던 당시, 주변 반응을 전했다.

31일 '이성미의 못간다' 유튜브 채널에는 '이 사람을 왜 만나게 하셨을까? 별이·하하가 함께 걷는 신앙 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 별은 과거 하하와의 열애 사실을 이성미에게 가장 먼저 알렸다면서 "만나는 사람이 생겼다고 하니 대뜸 결혼하냐고 물어보셨다. 그럴 수도 있을 것 같다고 하니까 누구냐고 물으셨다. 하하라고 했더니 눈물을 보이시면서 제 손을 잡고 너무 잘 됐다고 하셨다. 아직도 못 잊는다"라고 떠올렸다.

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이어 "진짜 좋은 사람을 붙여주셨다고 하셔서 울었다. 아무도 그렇게 말해주지 않았기 때문이다. '축하해. 근데 괜찮아?'라며 다 걱정했다"라고 당시 주변 반응을 덧붙여 웃음을 안겼다.

별은 "오빠가 초반에 약간 열 받아 했었다. 그래서 지금까지도 (이성미를) 제일 좋아한다"라고 말했다.

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한편 하하와 별은 지난 2012년 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com