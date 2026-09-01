고준희, 의자 하나에 3000만원 플렉스.."죽을 때까지 가지고 있겠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고준희가 3000만 원짜리 의자를 플렉스 했다고 밝혔다.

31일 고준희의 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '이사 후 가구 팔러 간 고준희ㅣ빈티지 가구 투어'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고준희는 가구를 위탁판매 맡긴 가구 매장을 찾았다. 이어 자신의 식탁을 가리키며 "너무 커서 오게 됐다. 주인을 못 찾으면 다시 올 수도 있다. 위탁하면 3개월은 반드시 맡겨놔야 한다"라고 설명했다.

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이곳저곳을 둘러보던 고준희는 한 의자를 가리키며 "우리 집에도 있는 거다. 난 삼천이라고 부른다"라면서, 해당 의자를 무려 3000만 원을 주고 구입했다고 밝혔다. 고준희는 "죽을 때까지 가지고 있을 거다. 이건 위탁 안 하고 가죽을 닦으며 관리할 거다"라며 애지중지하는 모습을 보였다. 이어 "우리 집에 있다는 게 노출된 후 '고준희 의자'라고 홍보하며 싸게 파는 곳이 있더라. 2500만원에 산 분이 있다"라고 말했다.

제작진은 "가구를 시세보다 비싸게 산 것 같다"라며 정곡을 찔렀고 고준희는 "씁쓸하다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com