'생계위해 알바' 민도희, B사 외제차 공개.."운 좋게 1000만원대 후반에 구입"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 민도희가 자신의 B사 외제차를 공개했다.

31일 '미니도희' 유튜브 채널에는 '40도에 세차 찌끄리고 왔어요 (+동안 관리 루틴)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 민도희는 "세차를 안한 지 너무 오래됐다"라며 자신의 차를 끌고 셀프 세차장으로 향했다. 제작진이 차에 대해 소개해달라고 하자 2018년 중고로 구입한 것이라면서 "5000km를 안 탄 차였다. 오래 잘 타고 있다. 운이 좋았던 것 같다. 취등록세까지 다 해서 1000만 원 후반대에 구매했다"라고 밝혔다.

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한편 민도희는 2012년 그룹 타이니지로 데뷔했으며, 2013년 tvN 드라마 '응답하라 1994'를 통해 많은 사랑을 받았다. 최근 아르바이트를 하며 생계를 이어가고 있다고 밝혀 화제를 모았다.

지난 7월 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서 민도희 어머니는 "딸이 공백기가 길어지면서 자존감이 많이 떨어졌었다. 하지만 일을 시작한 후 생기가 돌고 많이 좋아졌다"라고 전한 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com