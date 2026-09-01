일라이 재혼 속..전처 지연수 "방송에 노출된 아들, 상처되는 말 많았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 아들 민수를 위해 제주도에서 2년간 생활했던 이유를 털어놨다.

31일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 쌩얼 공개! 민수 방학맞이 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

제주도에서 약 2년간 살았던 지연수는 '왜 제주도를 왔냐'는 질문에 그 배경을 털어놨다.

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지연수는 "나는 방송이 끝나고 그렇게 많은 사람들한테 내가 노출됐다는 걸 몰랐다. 그게 아들 민수도 너무 노출이 된 거다"라고 말했다.

앞서 지연수는 전남편인 그룹 유키스 출신 일라이와 2022년 방송된 TV조선 '우리 이혼했어요2'에 출연했다. 당시 두 사람은 재결합 가능성을 열어두기도 했지만, 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

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지연수는 방송 출연 이후 자신과 아들을 향한 대중의 관심이 커진 것에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.

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그는 "사람들이 많이 알아봐 주시고 이런 것도 너무 고맙고 좋은데 그런 은연 중에 하시는 말씀들이 가끔은 놀라거나 상처가 되는 말들도 있었다"라며 "나도 힘들었지만 아들 민수도 똑같이 좀 힘들어 한다는 걸 내가 느꼈다"고 털어놨다.

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이어 아들을 위해 자신이 할 수 있는 일이 무엇인지 고민했다고 밝혔다. 지연수는 "그래서 내가 '아들을 위해서 할 수 있는 게 뭐가 있을까' 고민을 했다. 저학년일 때는 공부하면서 계속 뛰어놀길 바랐다"고 말했다.

결국 지연수가 선택한 것은 제주도에서의 생활이었다. 그는 "제주도에 와서 2년 정도 남들 시선을 피해 자연에서 그냥 놀 수 있게 하고 싶었다. 그래서 결정했던 거다"라며 "솔직히 아는 사람도 없었고 그냥 민수 즐거우라고 왔다"고 설명했다.

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제주도에서의 생활은 민수에게 자유롭게 뛰어놀 수 있는 시간이 됐다.

지연수는 "근데 2년 사니까 애가 너무 자연인이 되더라. 어느 순간부터는 돌담을 타더라. 애들하고 돌담을 타고 거기서 점프를 하고 그때는 이제 혼도 내고 했었는데"라고 당시를 회상했다.

그러면서 "내가 생각하기에는 자기가 그걸 겪어 봐야 안 한다는 걸 배우잖아. 다쳐 봐야 알지. 그냥 그리고 냅뒀지"라며 자신의 교육관을 전했다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육해왔으며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com