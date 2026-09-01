'이혼·재혼·임신 동시발표' 양지원♥양준모 결혼식 현장..스피카 축가 '의리' [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 스피카 출신 배우 양지원과 뮤지컬 배우 양준모가 결혼식을 올리며 부부가 됐다.

양지원과 양준모는 31일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 결혼식을 올렸다. 이날 두 사람은 하객들의 축복 속에 부부로서 새로운 출발을 알렸다.

축가는 양지원이 몸담았던 그룹 스피카의 멤버 김보아, 김보형, 나래가 맡아 의미를 더했다. 신부 양지원도 무대에 함께 올라 멤버들과 노래를 부르며 축제 같은 분위기를 더했다. 신랑 양준모 역시 직접 준비한 축가를 양지원 앞에서 열창하며 특별한 순간을 기념했다.

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앞서 양지원은 24일 결혼과 임신 소식을 전했다. 그는 "원래 내년 초로 결혼을 계획하고 있었는데 너무나 감사하게도 저희에게 새 생명을 주셔서 내년, 마흔에 제가 엄마가 된다. 그래서 조금 앞당겨 식을 올린다"고 밝혔다.

이어 예비 남편에 대해 "우리 두 사람은 어떻게 보면 정말 다르고, 또 어떻게 보면 참 비슷한 점이 많다. 제가 미처 보지 못하는 부분을 바라보게 해주어서 이 사람을 사랑하면서 저도 한 걸음 더 어른이 되어간다"며 애정을 드러냈다.

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함께 공개된 웨딩 화보를 통해 양지원의 예비 신랑이 뮤지컬 배우 양준모라는 사실도 알려졌다.

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양준모는 같은 날 재혼 소식과 함께 자신의 이혼 사실을 뒤늦게 전했다.

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그는 "조금 늦은 소식이라 놀라실 분들도 계실 텐데, 지난 시간 동안 제 삶에 여러 변화들이 있었다. 저는 오랜 고민 끝에 지난 2023년, 결혼생활을 정리하고 서로 각자의 길을 걷게 됐다"고 밝혔다.

이혼 사실을 뒤늦게 알린 이유에 대해서는 어린 딸을 언급했다. 양준모는 "아직 어린 딸아이가 혹여 상처받거나 불필요한 시선 속에 놓이지 않기를 바라는 마음이 컸다"며 "시간이 흘러 각자의 자리에서 새로운 삶을 잘 만들어가고 있고, 서로의 삶을 응원하고 있다. 그리고 아이 역시 사랑 속에서 건강하게 잘 지내고 있다"라고 설명했다.

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이어 "그렇게 힘들었던 제 삶을 다시 차근차근 만들어가는 시간 속에 곁에서 따뜻한 힘이 되어주고, 다시 웃음을 찾게 해준 고맙고 사랑하는 사람이 있었다. 함께하는 평범한 하루가 얼마나 소중한지 다시 알게 해준 그 사람과 이제 한 가족이 되어 새로운 삶을 시작하려 한다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로 서로의 가장 좋은 친구이자 든든한 편이 되어, 많이 웃고, 많이 사랑하며 잘살아 보겠다. 저희 두 사람의 새로운 출발을 따뜻하게 축복해 달라"고 당부했다.

한편 양지원은 2012년 가수 이효리가 프로듀싱에 참여, '이효리 걸그룹'으로 불리며 화제를 모은 스피카 멤버로 데뷔했다. 팀 해체 후에는 배우로 전향해 드라마 '이혼 변호사는 연애 중', '마녀의 게임', '우당탕탕 패밀리' 등에 출연했다.

양준모는 2004년 가극 '금강'으로 데뷔한 후 뮤지컬 '오페라의 유령', '레 미제라블', '지킬 앤 하이드', '영웅', '스위니토드' 등 다수의 무대 작품에 출연했다. 드라마 '시지프스 : the myth' '마에스트라'와 영화 '광해, 왕이 된 남자' 'R2B: 리턴 투 베이스' 등에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.