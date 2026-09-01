"역대급" 박보검♥김유정, 10년 연애 끝내고 찍은 웨딩 화보인 줄..'구르미' 커플 재회

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박보검과 김유정이 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 재회해 변함없는 케미를 선보였다.

29일 패션 매거진 '엘르'는 "오래 기다리셨죠? 10년간 '구르미 그린 달빛'을 기다려준 분들을 위해 준비했습니다. 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연과 함께 2016년으로 돌아가 볼까요?"라는 글과 함께 사진과 영상을 공개했다.

영상에는 KBS 2TV '구르미 그린 달빛'의 주역 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 드라마 방영 10주년을 맞아 한자리에 모여 특별한 촬영을 진행하는 모습이 담겼다.

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특히 당시 '영온 커플'로 불리며 많은 사랑을 받았던 박보검과 김유정은 한층 성숙해진 분위기와 변함없는 비주얼로 시선을 사로잡았다.

조각 같은 비주얼을 자랑하는 박보검과 아름다운 미모를 뽐내는 김유정의 투샷은 '구르미' 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다. 또한 10년 전 드라마 촬영 당시 찍은 사진을 재현한 두 사람은 변함없는 커플 케미로 추억을 소환했다.

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사진을 본 팬들은 "이 조합은 10년 만에 다시 봐도 아름답구나", "결혼식 화보인 줄 알고 놀랐다", "눈빛 미쳤다", "선남선녀들", "역대급 커플", "이영 세자랑 라온이 환생해서 찍은 결혼식 웨딩 화보 같다"등의 뜨거운 반응을 보였다.

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박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연의 4종 커버와 더 많은 화보, 인터뷰는 '엘르' 9월 스페셜 에디션을 통해 만나볼 수 있다