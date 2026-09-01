조현아, 위고비로 확 뺐는데 요요..62kg 찍고 다시 날씬 '각선미 자랑'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 어반자카파 조현아가 한층 날렵해진 비주얼을 공개해 눈길을 끌었다.

조현아는 31일 자신의 사회관계망서비스에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 조현아는 그레이 톤의 재킷과 쇼츠를 매치해 세련된 스타일을 완성했다. 여기에 블랙 롱부츠를 착용해 늘씬한 각선미를 강조했다.

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또한 한층 날렵해진 턱선과 또렷한 이목구비를 드러내며 다이어트 후 물오른 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡았다.

앞서 조현아는 지난해 다이어트를 위해 비만치료제 위고비를 처방받았다고 밝힌 바 있다.

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그러나 지난 6월 자신의 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'을 통해 위고비 중단 후 요요를 겪었다고 털어놨다. 조현아는 "위고비를 3개월 정도 했는데 너무 확 빠졌던 것 같다. 그래서 요요가 왔다"며 중단 후 요요까지 겪었다고 말했다.

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체중이 62kg까지 늘었던 조현아는 다시 관리에 돌입했고, 요요를 극복하며 한층 날렵해진 모습으로 다시 관심을 모으고 있다.

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한편 조현아가 속한 어반자카파는 지난달 11일 새 싱글 앨범 '7'을 발표했다.