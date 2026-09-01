'임신' 양지원♥양준모, 이혼 아픔 딛고 결혼식…스피카 깜짝 재결합[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 스피카 출신 양지원과 뮤지컬 배우 양준모가 결혼했다.

양지원과 양준모는 8월 31일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 결혼식을 올렸다. 양지원은 순백의 웨딩드레스를 입고 단아한 미모를 뽐냈고, 양준모도 턱시도를 차려입고 행복한 미소를 지었다.

결혼식의 하이라이트는 축가 공연이었다. 양지원은 스피카로 함께 활동했던 김보아 김보형 박나래와 함께 '투나잇'을 불렀다. 박시현은 아쉽게도 참석하지 못했지만, 비운의 그룹 스피카가 깜짝 재결합한 모습에 하객들도 박수를 보냈다. 양준모는 양지원을 향해 직접 세레나데를 불렀다. 뮤지컬 배우들도 함께 공연을 하며 결혼식은 파티 분위기로 물들었다.

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양지원과 양준모는 8월 24일 이혼, 결혼, 임신 소식을 한꺼번에 전해 모두를 놀라게 했다.

양준모는 자신의 SNS에 "오랜 고민 끝에 2023년 결혼생활을 정리했다. 곁에서 따뜻한 힘이 돼주고 다시 웃음을 찾게 해준 사람이 있었다. 그 사람과 이제 한 가족이 되어 새로운 삶을 시작하려 한다"고 밝혔다.

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양지원은 "원래 내년 초로 결혼을 계획하고 있었지만 감사하게도 새 생명이 찾아와 내년에 마흔 살로 엄마가 된다. 조금 앞당겨 식을 올릴 예정"이라며 양준모와 찍은 웨딩 사진을 공개했다.

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양준모는 2004년 가극 '금강'으로 데뷔, '영웅'에서 안중근 역을 맡아 이름을 알렸다.

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양지원은 2012년 스피카로 데뷔, '러시안 룰렛' '투나잇' 등을 발표했다. 2017년에는 KBS2 '더유닛'에 참여, 유니티로 재데뷔했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com