클릭비 유호석, '연예계 재벌 1위설' 입 열었다 "월스트리트 상속자 아냐"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클릭비 유호석이 재벌 2세설에 대해 해명했다.

8월 31일 슈퍼주니어 동해와 은혁의 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '"누나가 벨트를 풀고 날 꼬셨어" 잘생겨서 누나들 줄섰던 클릭비 아이돌 인생ㅋㅋㅋㅋ 11년 만에 컴백해서 입터진 클릭비'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 동해는 유호석에게 "집안이 엄청난 재력가라는 소문이 돌았다. '월스트리트 상속자'라는 말까지 있었다"고 운을 ?I다.

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유호석은 "부모님이 미국에 거주하셨던 것은 맞다. 클릭비 전성기 시절에 탈퇴하고 유학을 갔다. 그때 미국에 계시던 아버지 회사 사장님 댁에 간 적이 있다. 그런데 그 저택이 우리 집인 것처럼 와전됐고 살이 붙으면서 '월스트리트 상속자'라는 거창한 수식어까지 생겨났다"고 해명했다.

김상혁은 "진짜 재벌이면 지금 클릭비 활동을 이렇게 열심히 하겠냐"고 말해 웃음을 안겼다.

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유호석은 1999년 8월 클릭비 리드 보컬로 데뷔했으나 2002년 팀에서 탈퇴했다. 이후 솔로 가수 에반으로 활동했다. 그는 2019년 7세 연하의 비연예인과 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com