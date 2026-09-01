[속보] '친일 논란' 하영, 결국 '중증외상센터' 하차.."먼저 제작진에 의사 전달"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영이 증조부 친일 논란 여파로 넷플릭스 오리지널 시리즈 '중증외상센터' 새 시즌에서 하차하는 것으로 전해졌다.

1일 '마이데일리'의 보도에 따르면, 하영은 오는 10월 첫 촬영을 앞둔 '중증외상센터' 새 시즌에서 하차하는 것으로 정리됐다.

앞서 하영의 하차 없이 촬영이 진행될 것이라는 전망도 나왔지만, 결국 하영이 먼저 제작진에 '중증외상센터'를 함께하지 못하겠다는 의사를 전달한 것으로 전해졌다.

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'중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈 분)이 유명무실한 중증외상팀을 심폐소생하기 위해 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 시즌1의 흥행에 힘입어 시즌2와 시즌3 제작이 추진됐으며, 오는 10월 촬영에 돌입할 예정이었다.

주지훈, 추영우, 하영, 윤경호 등 기존 시즌 주요 배우들의 출연이 예정돼 있었으나, 하영은 지난달 불거진 증조부 친일 행적 논란 이후 결국 하차하게 됐다.

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하영은 앞서 한 예능에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 언급한 뒤 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 친일 논란에 휩싸였다. 소속사는 처음 관련 의혹을 부인했다가 이후 입장을 번복하고 사과했으며, 하영 역시 직접 사과문을 통해 역사에 대한 무지와 경솔한 언급을 반성한다고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com