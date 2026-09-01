블랙핑크 지수, 솔로컴백 D-3…비현실적 비주얼 '클릭'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 비현실적 비주얼로 솔로 컴백 신호탄을 쐈다.

지수는 8월 28일과 31일 공식 계정을 통해 새 싱글 '클릭' 티저 이미지와 커버 이미지를 차례로 공개했다.

공개된 사진에는 기계적인 오브제를 배경으로 신비로운 분위기를 발산하는 지수의 모습이 담겼다. 현실과 가상의 경계를 넘나다는 독특한 무드, 곰인형 로봇을 품에 안은 모습은 영화 포스터와 같은 느낌을 준다.

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지수는 4일 오후 1시 '클릭'을 공개한다.

'클릭'은 지난해 10월 팝스타 제인과 함께 발매한 싱글 '아이즈 클로즈드' 이후 약 11개월 만에 선보이는 신곡이다. '아이즈 클로즈드'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에 진입한 것은 물론, 전세계 74개국 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위, 스포티파이 톱 송즈 글로벌 21위, 32개국 데일리 톱 송 차트인을 기록한 바 있어 이번 신곡에 대한 기대도 높다.

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'클릭' 뮤직비디오는 조지 마이클, 테일러 스위프트, 브리트니 스피어스, 에미넴, 레이디 가가 등 세계적인 팝스타들과 호흡한 한국계 감독 조셉 칸이 연출을 맡아 지수의 새로운 얼굴을 담아낸다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com