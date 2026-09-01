엔하이픈, 美 빌보드 씹고 日 오리콘 1위 직행…'음반형 톱티어' 입증[엔하이픈④]

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[스포츠조선 백지은 기자] 적수가 없다. 그룹 엔하이픈이 '글로벌 음반형 톱티어'로 우뚝 섰다.

1일 일본 오리콘에 따르면 엔하이픈 미니 8집 '더 신 : 블리스'가 약 19만장의 판매고를 올리며 최신 '주간 앨범 랭킹'(9월 7일자) 1위로 직행했다. 이로써 엔하이픈은 미니 2집 '보더 : 카니발'을 시작으로 해당 차트에서만 총 11개 앨범을 1위에 올렸다. 이는 해외 아티스트 사상 최고 수준의 대기록이다.

특히 일본 전용 앨범이 아닌, 한국에서 발매한 수입반으로 현지 차트 정상을 차지했다는 점에 주목할 만 하다. 현지 팬덤을 공략한 앨범이 아님에도 일본 최고의 공신력을 자랑하는 오리콘 정상을 차지했다는 건, 엔하이픈이 일본 K팝 시장을 이끄는 대표 톱티어 그룹으로 완전히 자리 잡았다는 걸 보여주는 일이다.

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더욱이 엔하이픈은 한국, 미국, 일본 등 글로벌 음악시장을 동시에 석권하고 있다.

'더 신 : 블리스'는 초동 판매량만 209만장을 기록, 미니 7집 '더 신 : 배니시'의 기록을 넘기며 '더블 밀리언 셀러'를 기록했다. 이에 힘입어 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위를 차지한 것은 물론 '톱 앨범 세일즈' 차트까지 점령했다.

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타이틀곡 '블러디 파라다이스'는 스포티파이 '위클리 톱 송' 글로벌에서 팀 자체 최고 순위를 경신했고 총 20개 국가/지역 차트인에 성공했다. 또 '쇼챔피언' '엠카운트다운' '뮤직뱅크' '쇼! 음악중심' '인기가요' 등 5개 음악방송 1위를 휩쓸며 첫 그랜드 슬램을 달성했다.

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이처럼 엔하이픈은 K팝 4세대 대표 주자를 넘어 글로벌 시장에서 막강한 흥행 보증수표로 우뚝 섰다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com