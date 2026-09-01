박수홍♥김다예, 결국 육아 영상도 안 올렸다..'비행기 논란' 후폭풍

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 항공기 출발 지연 논란에 사과한 이후 SNS 활동을 멈춘 가운데, 매주 월요일 공개해오던 육아 콘텐츠도 올라오지 않았다.

31일 박수홍과 김다예가 운영하는 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 새로운 영상이 공개되지 않았다. 두 사람은 그동안 매주 월요일 오후 5시 육아와 일상을 담은 콘텐츠를 꾸준히 선보여왔다.

실제로 유튜브 채널 메인 공지에는 책임PD 김다예의 이름과 함께 '매주 월요일 오후 5시 업로드 됩니다'라는 안내가 게재돼 있다. 그러나 정기 업로드일인 이날 별도의 영상이나 공지는 확인되지 않았다.

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앞서 박수홍은 가족과 괌행 비행기에 탑승했다가 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 항공편 출발이 약 1시간 지연되는 일이 발생했다. 이후 이와 관련해 '민폐 논란'이 불거지자 박수홍은 "미숙한 판단"이었다며 승객과 항공사 측에 사과했다.

이후 박수홍과 김다예는 매일같이 이어오던 SNS 활동을 중단한 상태다.

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jyn2011@sportschosun.com