'독박육아' 윤남기, 수척해진 모습에 걱정 쏟아져..이다은 "함께 육아하고 있다" 해명

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우자 윤남기의 '독박육아' 영상이 공개된 이후 일부 누리꾼들 사이에서 윤남기를 걱정하는 반응이 나오자 이다은이 직접 해명했다.

'돌싱글즈2' 이다은은 31일 자신의 SNS를 통해 윤남기의 근황과 부부의 평소 육아 방식에 대해 설명했다.

이다은은 "여러분 오늘 유튜브 보시고 댓글에 오빠가 많이 지쳐 보인다고, 제가 육아를 좀 더 도와줘야 할 것 같다고 걱정해 주시는 분들이 많으신 것 같아요"라고 글을 시작했다.

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앞서 이다은과 윤남기 부부가 운영하는 유튜브 채널에는 윤남기가 두 아이 리은이와 남주를 돌보는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에는 '아빠의 독박육아'라는 문구가 등장했으며, 윤남기가 다소 지쳐 보이는 모습으로 아이들을 돌보는 장면이 담겼다.

윤남기를 걱정하는 반응이 나오자, 이다은은 "오빠가 요즘 사업에 여러모로 신경을 많이 쓰고 있어서 조금 피곤한 상태인 건 맞다"고 윤남기의 현재 상태에 대해 밝혔다.

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그러면서 해당 영상만으로 부부의 전체적인 육아 분담을 판단하기는 어렵다고 설명했다. 이다은은 "저 날은 제가 따로 일정이 있어서 오빠가 아이들을 맡아준 날이었고, 평소에는 당연히 저도 함께 육아하고 있습니다. 오빠가 일하러 나가면 저 혼자 리은이, 남주를 돌보는 날도 있고요"라고 이야기했다.

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또한 영상에 담긴 상황은 평소 생활의 일부일 뿐이라며 "영상에는 저희 일상의 한 부분만 담기다 보니 혹시 걱정하시는 분들이 계신 것 같아 살짝 말씀드려요! 저희 나름대로 서로의 일정에 맞춰 함께 잘 해나가고 있답니다. 오빠 피곤해 보인다고 걱정해 주신 마음은 감사해요! 저도 옆에서 더 잘 챙길게요"라고 덧붙였다.

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한편 이다은은 윤남기와 2022년 종영한 MBN '돌싱글즈2'에서 만나 실제 연인으로 발전, 재혼했다. 이다은은 딸 리은을 데리고 새출발했고 윤남기와의 사이에서 아들을 낳았다.

jyn2011@sportschosun.com