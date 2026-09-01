"개봉 6주차에도 계속 된다"…'스파이더맨4', 키 비주얼 포스터 굿즈 이벤트 진행

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 6주차 극장 3사에서 '스파이더맨 키 비주얼 포스터 SET' 증정 이벤트를 진행한다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 6주차를 맞이하여 오는 9월 2일부터 CGV, 메가박스, 롯데시네마 극장 3사에서 '스파이더맨 키 비주얼 포스터 SET'를 증정하는 굿즈 이벤트를 오픈한다.

이번에 증정되는 굿즈는 메인 비주얼로 이루어진 포스터 총 3종으로, 각각 피터 파커라는 한 사람과 히어로 스파이더맨 사이의 정체성 고민, 기억을 잃은 연인 MJ를 바라보는 복잡한 감정, 그리고 변화하고 각성한 스파이더맨의 모습까지 주인공 피터 파커의 중요한 모습들을 담아내 영화의 여운을 더욱 만끽할 수 있게 한다. 무엇보다 무광 코팅, 에폭시, 투명 홀로그램까지 각각의 포스터 디자인에 따른 특별한 후가공도 더해져 소장 가치를 한층 더 높이고 있다. 이처럼 개봉 6주차에도 영화를 직접 간직할 수 있는 특별한 굿즈 이벤트가 이어지는 가운데, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 멈추지 않는 장기 흥행을 계속할 전망이다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com