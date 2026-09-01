송혜교, 엄정화 와인 먹고 취했나..고현정→강민경과 '텐션 업' 와인파티

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 자신의 이름을 내건 와인을 선보인 가운데, 연예계 절친들의 축하가 이어졌다. 송혜교부터 고현정, 정재형, 강민경까지 한자리에 모여 엄정화의 새로운 도전을 함께 축하하며 훈훈한 우정을 과시했다.

지난달 31일 새벽 송혜교는 자신의 SNS에 "축하해요 언니"라는 짧은 축하 메시지와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 엄정화가 직접 만든 와인을 소개하는 자리가 담겼다. 엄정화는 자신의 이름을 건 와인을 소개하며 지인들과 즐거운 시간을 보냈고, 이날 자리에는 송혜교를 비롯해 배우 고현정, 다비치 강민경, 가수 겸 작곡가 정재형 등이 함께했다.

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사진 속 지인들은 와인을 소개하는 엄정화의 모습을 카메라에 담으며 누구보다 가까운 거리에서 그의 새로운 시작을 응원했다. 엄정화 역시 밝은 표정으로 와인을 소개하며 이들과 편안하고 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이다.

특히 고현정이 공개한 영상에서는 엄정화를 향해 일제히 카메라를 들이대는 송혜교, 강민경, 정재형의 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 엄정화의 모습을 놓치지 않으려는 듯 각자의 자리에서 카메라를 들고 있는 세 사람의 모습에서 남다른 친분이 고스란히 느껴진다.

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화기애애한 분위기 속에서 자연스럽게 웃음을 터뜨리는 이들의 모습은 보는 이들까지 미소 짓게 했다. 각자 바쁜 일정 속에서도 엄정화의 특별한 자리를 위해 한자리에 모였다는 점에서 더욱 훈훈함을 자아낸다.

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무엇보다 송혜교의 모습이 눈길을 끌었다. 공개된 사진 속 송혜교는 와인을 마신 뒤 살짝 취기가 오른 듯 정재형의 모자를 쓰고 눈을 감은 채 환하게 미소 짓고 있다. 평소 작품 속에서 보여주던 진지한 모습과는 또 다른 편안하고 귀여운 매력이 담겨 시선을 사로잡았다.

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한편, 엄정화는 지난 12일 개봉한 영화 '오케이 마담2'를 통해 관객들과 만나고 있다.

송혜교는 올겨울 넷플릭스 신작으로 시청자들과 만날 예정이다. 올해 하반기 공개되는 '천천히 강렬하게'에서 공유, 차승원, 이하늬, 김설현 등과 함께 출연한다.