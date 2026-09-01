'등산 질색' 카더가든, 마지막에 에이스?…역대급 경사서 반전('대등왜')

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 카더가든, 데이식스 도운, 이채민, 올데이 프로젝트 타잔의 마지막 산행이 시작된다.

넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?'(이하 '대등왜') 9, 10회가 1일 공개된다. '대등왜'는 평소 등산에 관심 없던 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 한겨울 설산 등반에 나서는 과정을 담은 예능이다.

이날 하산악회는 울산을 떠나기 전 회장 타잔의 본가를 찾는다. 설 연휴를 맞아 타잔의 가족들과 시간을 보내며 그동안의 산행과는 다른 하루를 보낸다.

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등산을 피하기 위한 두 번째 내기도 펼쳐진다. 앞선 게임에서 패배했던 네 사람은 이번에는 100km 달성 시 프로그램 자유이용권을 얻을 수 있는 'km 배지'를 걸고 다시 승부에 나선다.

마지막 산행도 시작된다. 그동안 여러 설산을 오른 네 사람은 마지막이라는 사실에 한층 가벼운 분위기로 산행에 나선다. 특히 카더가든은 가파른 경사의 마지막 산행지에서 예상 밖의 활약을 펼친다.

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함께 산을 오르며 가까워진 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 마지막 산행을 어떻게 마무리할지도 관전 포인트다.

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박현용 PD는 "후반부에는 등산을 탈출하기 위한 처절하고 치열한 내기가 벌어지며 예상치 못한 웃음과 반전들이 공개될 예정"이라고 밝혔다.

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'대체 등산을 왜 하는 건데?' 9, 10회는 1일 넷플릭스에서 공개된다.

사진제공=넷플릭스

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com