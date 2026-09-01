[공식] 하영, 결국 스스로 내려왔다..넷플릭스 "'중증2' 자진하차, 배우 입장 존중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하영이 증조부를 둘러싼 논란이 불거진 가운데 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 새 시즌에서 하차한다.

넷플릭스 관계자는 1일 "'중증외상센터' 후속편에 하영 배우는 출연하지 않기로 했다"며 "배우의 입장을 존중한다"고 밝혔다.

앞서 '중증외상센터'가 시즌2 제작을 확정하고 오는 10월 촬영에 돌입한다는 소식이 전해지면서 후속 시즌을 향한 관심이 높아졌다. 시즌1이 국내외에서 좋은 반응을 얻으며 흥행에 성공했던 만큼 시즌2 제작 여부를 비롯해 촬영 일정, 기존 출연진의 재합류 여부 등에도 자연스럽게 이목이 쏠렸다.

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이후 마이데일리는 이날 하영이 오는 10월 첫 촬영을 앞둔 '중증외상센터' 새 시즌에 참여하지 않기로 했다고 보도했다. 하영이 먼저 제작진에 하차 의사를 전달한 것으로 전해지면서 향후 시즌2의 캐스팅 변화에도 관심이 모이고 있다.

하영은 '중증외상센터' 시즌1에서 중증외상팀 간호사 천장미 역을 맡았다. 주지훈, 윤경호, 추영우 등과 함께 호흡을 맞추며 극에 활력을 불어넣었고, 작품이 흥행하면서 시청자들에게 자신의 이름을 알렸다. 시즌1에서 주요 캐릭터들과 자연스럽게 어우러지며 극의 한 축을 담당했던 만큼 그의 하차 소식은 팬들에게 아쉬움을 남길 전망이다.

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하영은 앞서 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부가 한양 최초의 양의원을 개원했으며 고종을 진료했다고 밝힌 바 있다. 이후 하영의 증조부가 근대 의사 안상호라는 사실이 알려졌고, 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록 등이 재조명되면서 친일 의혹이 제기됐다.

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논란이 커지자 하영 측은 처음에는 관련 의혹에 대해 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. 그러나 이후 관련 기록이 실제 존재한다는 사실을 인정하고, 앞선 해명이 충분한 확인 없이 이뤄진 것이라며 사과했다.

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이후 하영은 자신의 가족사를 둘러싼 논란에 대해 입장을 밝히며 사과의 뜻을 전했다.

한편 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'는 전장을 누비던 천재 외과 전문의 백강혁(주지훈)이 이름뿐인 대학병원 중증외상팀을 심폐소생하기 위해 부임해 오면서 벌어지는 통쾌한 이야기를 그린 작품이다.