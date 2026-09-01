김대호, MBC 퇴사해도 후배 교육은 계속…박소영에 '예능 특강'('홈즈')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '원조 양평의 아들' 김대호가 양평 임장에 나선다. MBC 아나운서 후배 박소영과 '양평 대표' 자리를 두고 맞붙는 가운데, 예능 선배로서 직접 토크 시범까지 선보인다.

오는 3일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 김대호, 박소영 아나운서, 양세찬이 양평으로 임장을 떠난다.

이날 김대호는 '원조 양평의 아들'로 나선다. 양평에 정착한 부모님을 둔 박소영이 '떠오르는 양평의 딸'로 합류하면서 두 사람은 양평 대표 자리를 두고 신경전을 벌인다. 여기에 양세찬도 '양평 양 씨'를 자처하며 임장에 함께한다.

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임장에 앞서 스튜디오에서는 박소영이 MC들에게 예능 토크에 자연스럽게 참여하는 타이밍에 대한 조언을 구한다. 이에 MBC 아나운서국 선배인 김대호가 직접 시범에 나선다. MC들은 즉석에서 상황을 설정하고 박소영을 위한 토크 시뮬레이션을 진행한다.

세 사람이 처음 찾은 곳은 양평읍 용문산 자락에 위치한 세컨드 하우스다. 꽃집을 운영하는 집주인이 5도 2촌 생활을 위해 마련한 이동식 주택으로, 마당에는 다양한 꽃과 식물이 자리하고 있다.

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박소영은 집을 둘러보던 중 과거 꽃집 창업을 꿈꾸며 꽃꽂이를 배웠던 경험을 공개한다. 이어 김대호와 양세찬에게 여자친구에게 꽃을 선물할 일이 생기면 자신을 찾아오라고 말한다.

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박소영 가족의 양평 정착 과정도 공개된다. 농사에 관심이 많았던 아버지를 계기로 부모님이 서울 생활을 정리하고 전원생활을 시작했다는 것. 처음에는 이동식 주택에서 생활하다 코로나19 이후 양평에 완전히 정착했다고 설명한다.

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장동민은 "로망이 있다면 이동식 주택부터 살아봐야 한다"며 박소영 가족의 경험에 공감한다. 방송에서는 박소영의 부모님이 여러 귀촌 후보지 가운데 양평을 선택한 이유도 공개된다.

MBC '구해줘! 홈즈' 양평 편은 오는 3일 오후 10시 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com