"임우일 대신 총대 멨다가 나만 낙인"…김기열, '개콘' 하차의 전말 ('말자쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김기열이 후배들을 위해 총대를 멨다가 자신만 '개그콘서트'를 하차하게 됐던 과거를 털어놨다.

지난 31일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 KBS 21기 개그맨 김기열이 게스트로 출연했다.

이날 김기열은 불의를 보면 못 참는 성격 때문에 손해를 봤던 과거를 떠올렸다.

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그는 "예전에 '개그콘서트'(이하 '개콘')에서 당시 신인이었던 임우일, 곽범과 한 코너를 함께 했는데 그 친구들이 편집됐다"라며 말했다.

이어 "편집은 PD 권한이지 않나. 그러려니 하고 있었는데, 두 친구가 '좀 억울하다. 객석 반응도 좋았고 편집 안 시킨다고 했다. 근데 편집한 건 우리가 신인이고 힘이 없어서 그런 거 아니냐. 선배님이 이야기를 해달라'고 하더라"며 당시 상황을 설명했다.

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후배들의 이야기를 들은 김기열은 결국 직접 나섰다. 그는 "그러면 안 되는데, '이건 좀 아닌 것 같다'는 생각에 PD한테 가서 '왜 편집했냐'고 물어봤다"고 밝혔다.

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문제는 이후였다. 김기열은 "PD와 이야기를 하다가 나만 '개콘'을 안 하게 됐다"라며 후배들을 대신해 목소리를 냈다가 자신이 프로그램에서 하차하게 된 사연을 공개했다.

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김기열은 "두 친구도 따라 나올 줄 알았는데 잘하더라. 지금 되게 잘됐다"면서 "임우일과 곽범은 당시 일을 잊었다. 나만 손해를 봤다"라면서 씁쓸한 마음을 토로해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com