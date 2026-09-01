[공식] 진짜 1000만 간다 '오디세이'..27일 만에 900만 돌파..3년간 외화 최고 흥행

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 27일 만에 900만 관객을 돌파했다.

1일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'?는 지난 8월 31일 14만5919명을 동원해 흥행 1위를 굳혔다. 누적 관객수는 901만851명으로 집계됐다.

특히 '오디세이'는 팬데믹 이후 '아바타: 물의 길'에 이어 국내에서 900만 관객을 돌파한 두 번째 외화에 이름을 올리며 남다른 흥행 저력을 입증했다. 뿐만 아니라 2023년 '엘리멘탈'(724만명), 2024년 '인사이드 아웃 2'(879만명), 2025년 '주토피아 2'(861만명) 등 최근 3년간 각 연도 외화 최고 흥행작들의 최종 스코어를 모두 뛰어넘으며, 최근 3년간 국내 개봉 외화를 통틀어 최고 흥행작에 등극했다.

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더욱 놀라운 것은 개봉 한 달도 채 되지 않은 27일 만에 900만 고지를 밟았다는 점이다. 이는 '아바타: 물의 길'(개봉 30일째)보다도 3일 빠른 기록으로, 좀처럼 꺾일 줄 모르는 파죽지세의 흥행 속도를 다시 한번 실감케 한다.

'오디세이'?의 흥행 열기는 개봉 5주 차에도 식을 줄 모르고 있다. 4주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 기록한 것은 물론, 다양한 국내외 화제작들의 잇따른 개봉에도 전체 예매율 1위를 굳건히 수성하며 장기 흥행을 이어가고 있다. 특히 개봉 한 달이 가까워지는 시점에도 박스오피스와 예매율 모두에서 막강한 존재감을 과시하고 있어 앞으로의 흥행 행보에 더욱 이목이 집중된다.

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이처럼 연일 새로운 흥행 기록을 써 내려가며 마침내 900만 관객까지 돌파한 '오디세이'가 '인터스텔라'?에 이어 크리스토퍼 놀란 감독의 또 하나의 천만 영화에 등극하며 새로운 흥행 이정표를 세울 수 있을지 귀추가 주목된다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com