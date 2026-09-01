'14년 열애 끝' 정경호, 결별 3개월 만 근황.."고마워 늘" 환한 미소

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정경호가 소녀시대 수영과 결별한 이후 오랜만에 SNS를 통해 밝은 근황을 전했다.

정경호는 지난달 31일 자신의 SNS에 사진 한 장과 함께 "고마워 늘. '경호롭게' 우리팀"이라는 글을 게재했다. 최근 결별 소식이 전해진 뒤 한동안 별다른 SNS 활동을 하지 않았던 만큼 그의 근황에 관심이 쏠렸다.

공개된 사진에는 자신의 생일을 축하하기 위해 준비된 커피차 앞에서 포즈를 취한 정경호의 모습이 담겼다. 정경호는 셔츠와 넥타이, 슬랙스를 갖춰 입은 단정한 차림으로 커피차에 기대 여유로운 분위기를 연출했다. 환한 표정으로 카메라를 바라보며 한층 밝아진 모습을 보이기도 했다.

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커피차에는 "앵커 나이준님 생일을 축하하며 로맨틱한 헤메스매가 쏩니다"라는 문구가 적혀 있었다. 현재 촬영 중인 작품을 함께하는 헤어·메이크업·스타일리스트 팀이 정경호의 생일을 맞아 마련한 것으로 보인다.

이번 게시물은 정경호가 결별 이후 직접 공개한 오랜만의 근황이라는 점에서도 눈길을 끌었다. 정경호는 수영과 결별 소식이 알려진 뒤 SNS 활동이 뜸했으나, 이날 생일을 맞아 촬영 현장 스태프들에게 감사 인사를 전하며 근황을 알렸다.

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앞서 약 14년간 공개 열애를 이어오며 연예계 대표 장수 커플로 꼽혔던 정경호와 수영은 지난 6월 결별 소식을 전했다.

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한편 정경호는 현재 ENA 새 드라마 '혹하는 로맨스' 촬영에 임하며 작품 활동에 한창이다.

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jyn2011@sportschosun.com