미미, 14년간 연애 못했다.."고1 때 바람 피운 男과 헤어져, 이후 썸·대시 NO"(라디오쇼)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 오마이걸 미미가 학창 시절 연애부터 이상형까지 솔직하게 털어놨다.

지난달 달난진31일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에서는 '박명수의 전설의 고수' 코너가 진행된 가운데 미미가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 박명수는 미미에게 "고1이 연애의 마지막이냐"고 물었다. 이에 미미는 학창 시절 연애 경험을 솔직하게 공개했다.

Advertisement

미미는 "고1 때 '좋아한다. 사귀자'고 고백을 받아서 50일 정도 동갑과 연애를 했다"며 "50일 사귀었는데 그 친구가 바람피워서 헤어지게 됐다"고 털어놨다.

이어 "바람 잘 피우더라. 인기가 많은 친구들은 그렇더라. 몰랐는데 (인기가) 많았더라. 바람피운 걸 알아서 바로 헤어졌다. 그때 이후로 감감무소식"이라고 말하며 웃었다.

Advertisement

뜻밖의 연애사를 들은 박명수는 "이제 나이가 30이 넘었는데 연애 생각이 없냐"고 물었다. 미미는 "일단 오늘 하루 살기 바쁘다. 시간도 없다. 연애를 하면 감정 소모와 시간을 내야 한다. 100일, 200일, 2년, 5년, 10년 다 챙겨야 한다"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

박명수가 "차라리 그런 시간에 내 미래에 투자를 하겠다는 거 아니냐. 어린 친구가 정신머리가 제대로 박혔다"라며 감탄하자, 미미는 현재 연애가 뜸한 이유도 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

미미는 "사실 대시도 없다. 대시를 하면 마음이 꿈틀거릴 텐데 대시도 없다. 썸을 탄 적도 없다. 진짜 여러모로 속상하다"고 웃었다.

이어 자신의 이상형을 묻는 질문에는 꽤 구체적인 조건을 내놓았다. 미미는 "일단 냄새가 안 나야 한다. 입냄새도 나면 안 된다"고 설명했다. 이어 "재산도 많으면 좋고, 서로 재산이 괜찮아야 각자 잘 산다. 잘생기고 좋고 키도 크면 좋고"라고 솔직하게 말했다.

Advertisement

이를 들은 박명수는 결국 "너 그냥 혼자 살아"라고 말해 폭소를 자아냈다.

미미의 조건은 여기서 끝이 아니었다. 그는 "술담배도 안 하는 게 중요하다. 술을 마시면 인간이 실수를 한다. 제 앞에서 하는 걸 못 본다. 그러면 바로 헤어진다. 극단적이긴 하다"고 강조하며 자신만의 확고한 연애관을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com