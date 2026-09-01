"신민아 통장서 37억 빠져나가"...15년간 남몰래 이어온 기부 미담

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 신민아가 15년 넘게 이어온 꾸준한 선행이 다시 한번 주목받고 있다.

1일 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '신민아 통장에서 15년 동안 조용히 빠져나간 37억 원'이라는 제목의 게시물이 확산했다.

게시물 속 자신을 한 재단 관계자라고 소개한 A씨는 "처음에는 잘못 입금된 줄 알았다. 2009년부터 매달 거액이 찍히는데 알고 보니 신민아였다"라고 주장했다.

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이어 A씨는 "신민아가 자신의 기부 사실을 외부에 알리지 말아 달라고 당부하며 화상 환자 치료비와 저소득층 아동의 공부방 지원 등에 사용해 달라는 뜻을 전했다"라고 덧붙였다. 다만 해당 게시물에는 A씨가 근무한다는 재단의 이름이나 기부 내역을 확인할 수 있는 구체적인 자료 및 출처가 명시돼 있지 않아, '37억 원'이라는 액수와 게시물 속 주장 자체의 사실 여부는 확인되지 않았다.

그럼에도 신민아가 오랜 기간 꾸준히 기부를 이어왔다는 사실은 여러 차례 알려진 바 있다. 신민아는 지난 2024년 연말 한림화상재단, 서울 아산병원 등 매년 기부를 진행 중인 기관에 3억 원의 기부금을 전달하며 따뜻한 마음을 전했다.

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신민아의 선행은 특정 분야에만 머물지 않았다. 불우한 아이들을 위한 공부방 선생님 지원 사업과 독거노인 난방비 지원, 탈북 여성과 아이들을 위한 지원 사업은 물론 코로나19 피해, 산불, 수해 피해 등 사회적 재난이 발생했을 때도 빠짐없이 도움의 손길을 내밀었고 해외 지원 사업에도 나눔 실천에 앞장서 왔다. 또한 지난해 12월 배우 김우빈과의 결혼 당시에도 주요 기관에 총 3억 원을 기부했다.

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신민아는 지난 2009년부터 도움이 필요한 사람들을 위해 꾸준히 기부를 이어왔으며, 그동안 알려진 누적 기부금만 40억 원에 달하는 것으로 알려졌다.

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신민아는 지난 6월 영화 '눈동자' 공개 당시 인터뷰에서 꾸준한 기부 이유에 대해 "도움이 닿지 않는 곳에 지원하면 좋겠다는 마음이다. 도움이 필요한 분들에게 내 마음이 전달되면 좋겠다는 마음이라 그렇다"고 전했다.

한편, 신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연한다.

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anjee85@sportschosun.com