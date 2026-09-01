'67년 반려자' 떠나보낸 김영옥, 방송 최초 속마음 "아직은 안 되겠더라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김영옥이 67년간 함께한 남편 故 김영길을 떠나보낸 후에도 여전한 그리움을 털어놓으며 먹먹한 심경을 전했다.

1일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 이장원, 배다해 부부의 일상과 스페셜 게스트 김영옥의 진솔한 이야기가 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 현역 최고령 여배우 김영옥이 자리해 시작부터 압도적인 존재감을 드러냈다. 최근 개인 유튜브 채널에서 '최강 MZ력'을 뽐내는 등 활발한 활동 중인 김영옥은 김구라와의 남다른 인연을 공개해 눈길을 끌었다. 김구라는 "우리 딸 대학 등록금에 보탤 예정"이라며 김영옥이 과거 늦둥이 딸을 위해 통 큰 선물을 쾌척했던 미담을 전했다.

Advertisement

훈훈함도 잠시, 김영옥의 따뜻한 선의를 회상하던 김구라가 결정적인 말실수를 저지르며 두 손을 모아 싹싹 비는 사죄 엔딩이 펼쳐졌다. 과연 천하의 김구라를 진땀 흘리게 만든 사건의 전말은 무엇일지 호기심을 자극한다. 또한 김영옥은 이장원, 배다해 부부의 일상을 지켜보며 특유의 매운맛 입담과 깊은 공감을 오가는 집중력으로 현장을 웃음바다로 만들었다고 하는데, 김영옥을 과몰입하게 만든 부부의 일상은 방송에서 공개된다.

한편, 김영옥은 지난 5월 오랜 시간 곁을 지켰던 남편 故 김영길을 먼저 떠나보낸 애틋한 속마음도 방송 최초로 털어놓았다.

Advertisement

긴 투병 생활 끝에 67년간 함께해 온 반려자를 떠나보낸 김영옥은 "아직은 안 되겠더라"며 먹먹한 그리움을 전해 스튜디오를 숙연하게 만들었다. 그러나 이내 반효정, 사미자, 백수련 등 먼저 홀로서기를 겪은 동료 대배우들의 든든한 위로 덕분에 힘을 내고 있다며 감사를 전했다. 특히 김영옥의 '과부'라는 표현에 '이 나이엔 과부가 아니라 그냥 독거노인이다'라는 팩폭 조언을 받았던 일화를 유쾌하게 풀어내 감동과 웃음을 동시에 자아냈다.

Advertisement

이장원, 배다해 부부의 특별한 일상과 '국민 배우' 김영옥의 눈물과 웃음 가득한 인생 이야기는 1일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com