'24억 건물주' 권은비, 워터밤 여신→배우 도전 "처음엔 다 못해, 하다보면 는다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 권은비가 연기 활동에 대한 욕심과 솔직한 도전관을 밝혔다.

지난달 31일 유튜브 채널 'Mnet Plus'에는 "'은비&소미&청하 XX..?' 소미가 해줄 때까지 정권 찌르기 1일차"라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 전소미와 권은비가 출연해 셀프 메이크업을 하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 두 사람은 메이크업을 직접 하면서 근황부터 활동에 대한 생각까지 편안한 분위기 속에서 이야기를 이어갔다.

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이날 전소미는 권은비에게 "연기를 처음부터 하고 싶었냐"고 물었다. 이에 권은비는 연기에 대한 욕심이 있었다고 솔직하게 털어놨다.

권은비는 "욕심이 있었던 것 같다. 나는 인생에서 하고 싶은 게 많다"고 답했다.

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전소미가 "두려움이 없네?"라고 묻자 권은비는 자신의 도전 방식에 대해서도 설명했다. 그는 "처음엔 다 못한다. 하다 보면 는다. 근데 내가 거기에 대한 '내가 완벽해야 해' 이런 게 없다"며 "본업은 완벽해야 하고, 다른 건 도전해 볼 수 있는 것들 아니냐"라고 말했다.

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권은비는 모든 일을 처음부터 완벽하게 해내기보다는 직접 부딪히며 경험을 쌓는 것을 중요하게 생각하는 모습이다. 가수 활동을 본업으로 두고, 그 밖의 영역에서는 실패를 두려워하기보다 새로운 가능성을 찾아 도전하겠다는 태도가 인상적이다.

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앞서 권은비는 지난해 개봉한 일본 영화 '스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데~마지막 장~파이널 해킹 게임'을 통해 배우로 변신했다. 극 중 여주인공 수민 역을 맡아 스크린에 진출하며 가수 활동에 이어 연기자로서도 새로운 도전을 시작했다.

또한 권은비는 지난 2024년 서울 성동구에 있는 단독 주택을 24억 원에 매입한 소식이 알려져 화제를 모았다. 권은비는 해당 건물에 카페를 열어 운영 중이다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com