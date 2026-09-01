"한국여자, 공주대접 원해" 줄리엔강, 튀르키예男 고민에 소신 "남녀 능력 서로 달라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 줄리엔강이 한국과 유럽의 연애 문화 차이를 이야기하던 중 남녀평등에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '줄리엔강 엔강이형'에는 '외국인들이 생각하는 한국 연애 문화?? 그들이 생각하는 한국인의 매력은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 줄리엔강이 튀르키예에서 온 대학생 알프를 만나 한국의 연애 문화와 남녀 관계에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 줄리엔강은 알프에게 "한국 여자 분이랑 연애해 봤냐"고 물었다. 이에 알프는 "당연히 해봤다. 튀르키예 여자랑 비교하자면 차이가 정말 많다"고 답했다.

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알프는 한국에서의 연애 경험을 떠올리며 "한국 여자 분들은 기대하는 게 많다. 제가 공주 대하듯이 해줘야 하는 것"이라고 말했다.

이에 줄리엔강이 "그렇냐. 어떤 거냐"고 구체적으로 묻자 알프는 "기분 나쁘실 수 있다"며 조심스러운 반응을 보였다. 그러자 줄리엔강은 "괜찮다. 심하면 편집하겠다"며 편안한 분위기를 만들었다.

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알프는 "전에 만났던 여자 분이 있는데, 늘 제가 저녁값을 내길 바랐다. 남자친구니까 낼 수는 있지만 다른 나라, 특히 유럽에서는 첫 데이트에서 남자가 내고, 그다음엔 '내가 저녁 살 테니 넌 커피 사' 이런 식"이라고 설명했다.

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이에 줄리엔강은 "학생이니 더 그럴 수 있겠다"고 이해하는 모습을 보이며 "그럴 땐 어떻게 하냐"고 물었다.

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알프는 뜻밖의 대답으로 "화장실 간다"고 답해 웃음을 자아냈다. 줄리엔강 역시 "화장실 수법을 쓰냐"고 웃은 뒤 "그럴 때는 계산하지 말고 기다려라"고 조언했다.

알프는 "무례하기 싫다. 그래서 항상 제가 냈다. 그건 괜찮다. 근데 가끔은 조금 부담된다"고 솔직하게 털어놨다.

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두 사람은 연애 비용을 둘러싼 문화적 차이에 대한 이야기를 나누며 자연스럽게 한국과 서양의 연애 방식이 다른 점을 짚었다. 단순히 누가 계산해야 하는지를 넘어, 연애 관계에서 서로에게 기대하는 역할 자체가 문화에 따라 다를 수 있다는 점을 보여주는 대목이었다.

이어 줄리엔강은 최근 사회적으로도 자주 언급되는 남녀평등에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

그는 "누가 우월하고 그런 건 없다. 우린 서로 다른 것"이라며 "여자들이 우리보다 잘하는 게 있고 우리가 더 잘하는 게 있다. 그렇다고 누가 더 중요한 건 아니다. 한쪽이 더 우월하다고 말하는 순간 상대를 깎아내리는 건데, 그건 사실이 아니다. 저는 둘 다 똑같이 중요하다"고 강조했다.

이어 "능력은 다를 수 있다. 남자가 타고난 것도, 여자가 남자보다 잘하는 것도 있다"면서 "한국 사람들은 서양 문화랑 좀 다르다. 연애뿐만 아니라 전반적으로 그러다"고 덧붙였다.

한편 줄리엔 강은 유튜버 제이제이와 2024년 5월 결혼했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com