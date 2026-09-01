전현무 29시간을 헛수고로 만든 건…'가짜 즉흥'보다 뼈아픈 '나혼산' 제작진 대응[SC초점]

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '즉흥'에는 물음표가 붙었지만, 전현무가 직접 달린 290km까지 사라지는 건 아니다. 그리고 그 책임의 무게 역시 제작진과 같을 수는 없다.

MBC '나 혼자 산다'의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. '즉흥 여행'을 둘러싼 의혹에 이어 알마티시 관광청의 촬영 협조 사실까지 알려지면서다.

논란은 지난달 14일과 21일 방송된 전현무의 '29시간 카자흐스탄 무작정 여행'에서 시작됐다. 방송에서 전현무는 1박 2일의 휴일을 맞아 인천국제공항을 찾았다. 전광판을 바라보며 말레이시아 쿠알라룸푸르, 중국 항저우와 칭다오 등을 고민하다 카자흐스탄 알마티를 행선지로 선택했고, 현장에서 항공권을 구매하는 모습이 그려졌다.

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'나 혼자 산다' 방송화면 캡처

그러나 방송 이후 해외 촬영에 동행하는 제작진의 규모 등을 고려할 때 이 같은 여행이 현실적으로 가능한지를 두고 의문이 제기됐다. 여기에 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'가 제작진이 촬영 약 일주일 전부터 '즉흥 여행' 아이템을 준비했고, 알마티행 항공권 역시 사전에 마련했다는 취지의 주장을 내놓으면서 논란은 더욱 커졌다.

다만 이는 해당 유튜버를 통해 제기된 주장으로, 제작진은 항공권 사전 예매 여부나 여행지가 결정된 정확한 시점 등에 대해 구체적으로 밝히지 않았다.

사진제공=MBC

그만큼 제작진 대응에는 아쉬움이 남는다. '나 혼자 산다' 측은 지난달 25일 첫 공식 입장에서 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝혔다.

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그러나 지난달 31일 두 번째 입장을 통해 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"면서도 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 추가 설명했다.

금전적 협찬과 행정, 촬영 협조는 같은 개념이 아니다. 그러나 첫 입장에서 '촬영 지원'까지 포괄적으로 부인했던 만큼, 제작진은 처음부터 촬영 협조의 범위와 내용을 보다 정확하게 설명했어야 했다. 이후 제기된 항공권 사전 예매 의혹에 대해서도 보다 구체적인 설명이 필요한 상황이다.

'나 혼자 산다' 방송화면 캡처

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그렇다고 제작 과정에서 제기된 의혹과 실제 방송에서 벌어진 일까지 하나로 묶어, 카자흐스탄 여행 전체를 '조작'으로 규정하는 것은 또 다른 문제다.

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전현무가 카자흐스탄에 가지 않은 것도, 누군가 대신 290km를 운전한 것도 아니다. 전현무는 실제 알마티로 향했고 직접 운전대를 잡아 약 5시간을 달려 콜사이 호수로 향했다. 한국에서 눈을 뜬 지 약 30시간 만에 숙소 침대에 누웠고, 이동 시간을 제외하면 몇 시간 남지 않은 상황에서도 다시 카인디 호수를 찾았다. 이후 한국으로 돌아와 곧바로 예정된 스케줄을 소화했다.

방송에서 전현무는 "일을 많이 해서 돈을 많이 벌면 반대로 즐길 시간이 없다. 여행이 유일한 저의 활력소고, 유일한 저의 도파민이다"라고 말했다.

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물론 이번 논란의 핵심은 전현무가 실제 카자흐스탄에 갔느냐가 아니다. 시청자들이 제기하는 '기만' 비판의 핵심은 여행의 진위 여부가 아니라, '즉흥성'이라는 방송의 핵심 서사다.

만약 알마티행 항공권이 사전에 준비됐고 여행지 역시 미리 정해져 있었다면, '시청자를 기만한 것 아니냐'는 비판이 나오는 것은 가볍게 넘길 수 없다.

해외 촬영의 물리적 한계상 100% 무계획이 불가능하다면, 제작진은 차라리 그 기획의 틀을 투명하게 공개했어야 했다.

사진제공=MBC

다만 여기서 구분해서 볼 지점이 있다. 방송을 구성하고 시청자에게 어떤 상황으로 전달할지를 결정한 책임과, 그 안에서 실제 여행을 수행한 출연자의 책임까지 같은 무게로 볼 수 있느냐는 문제다.

하나의 아이템을 기획하고 촬영 방식을 결정하며, 수많은 장면 중 무엇을 취사선택해 이야기로 구성할지는 온전히 제작진의 영역이다. 논란이 불거진 뒤 두 차례 공식 입장을 내놓은 주체 역시 전현무가 아닌 제작진이었다.

출연자가 사전 기획을 인지한 채로 공항 전광판을 보며 행선지를 고민하는 장면에 참여했다면, 도의적 비판을 '완전히' 피하긴 어렵다. 그러나 예능이라는 장르 안에서 출연자는 제작진이 설계한 상황에 몰입해야 하는 '플레이어'이기도 하다.

결국 '연출의 판'을 짜고 어떤 장면을 어떻게 보여줄지 결정해 편집하고 송출하는 최종 책임은 카메라 뒤에 선 제작진에게 더 무겁게 물을 수밖에 없다.

물론 해외 예능 촬영에는 안전 확보, 촬영 허가, 현장 협조 등 제작진의 필연적인 개입과 준비가 뒤따른다. 그렇다고 '예능은 원래 연출'이라는 말이 현재 의혹을 덮는 면죄부가 될 수는 없다.

오히려 의문이 제기된 지금, 어디까지가 실제였고 어디까지가 연출적 설정이었는지를 투명하게 설명할 책임은 제작진에게 있다. 그 경계가 명확히 밝혀지기도 전에 전현무가 직접 운전대를 잡고 달린 29시간의 고군분투까지 '가짜'로 치부할 수는 없다.

전현무의 땀방울을 헛수고로 만든 것은 카자흐스탄의 비포장도로가 아니라, 진정성에 물음표를 남긴 제작진의 기획과 불투명한 해명이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com