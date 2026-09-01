'연대 출신' 오상진, 득남 4개월 만 겹경사..조리원서 자격증 취득 "틈틈이 공부"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 오상진이 둘째 출산 직후 일본어 공부에 도전해 일본어 능력시험 N2에 합격했다.

지난달 31일 오상진은 자신의 계정에 일본어 능력시험 합격 소식을 전하며 여러 장의 사진을 공개했다.

오상진은 "둘째 출산 직후 조리원 시절의 여가 시간 동안 뭘 할지 고민하다 틈틈이 준비했던 일본어 능력 시험 N2 레벨 도전. 걱정했던 결과와는 달리 합격이라는 통지가^^"라고 밝혔다.

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공개된 사진에는 일본어 능력시험 성적 조회 결과를 캡처한 화면이 담겼다. 여기에 오상진이 직접 공부한 일본어 교재와 필기 노트도 공개돼 눈길을 끌었다.

특히 공책에는 일본어가 빼곡하게 적혀 있어 눈길을 끈다. 출산 직후 여유 시간을 활용해 틈틈이 공부했다는 그의 말처럼, 짧은 시간이라도 꾸준히 학습하며 시험을 준비한 노력이 고스란히 느껴진다.

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오상진은 합격의 기쁨에 그치지 않고 다음 목표까지 내다봤다. 그는 "언젠가 또 시간의 여유가 있을 때 급하지 않게 차근차근 N1 레벨 준비를 해보고 싶어진다"며 새로운 도전에 대한 의지를 드러냈다.

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이어 "적다고 하면 적고 많다고 하면 많을 수 있는 나이의 도전이기에 스스로도 걱정이 많았지만 나름 뿌듯하고 감회가 남다른 듯하다"며 "우리 X세대들 모두 화이팅!!!!"이라고 덧붙였다.

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둘째 출산과 육아로 바쁜 시기에도 자신만의 시간을 만들어 새로운 공부에 도전하고, 목표했던 N2 합격까지 이뤄낸 오상진의 근황이 훈훈함을 안긴다. 앞으로 N1까지 도전을 이어가겠다는 그의 다음 행보에도 관심이 모인다.

한편 오상진과 김소영은 연세대학교 출신으로 지난 2017년 결혼했다. 슬하에 딸 수아와 아들 수호를 두고 있다.