류승수, 배용준과 오랜 우정 자랑 "감동 받아..눈물 날 뻔"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 류승수가 '겨울연가'로 누린 일본 인기와 배용준과의 오랜 우정에 대해 털어놓는다.

오는 2일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며진다.

류승수는 과거 "아무도 나를 모르고 돈이 많았으면 좋겠다"라는 말로 큰 화제를 모았던 당시를 떠올린다. 팬들이 이 문구를 좋아해 사인을 요청할 때마다 적어줬다는 그는 재미 삼아 자신의 '라디오스타' 출연 당시 레전드 짤로 만든 사진과 문구를 넣은 컵을 만들기 시작했다고 밝힌다.

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이후 그의 굿즈는 점점 진화했다. 류승수는 MBC에 허락을 구한 뒤 판매가 아닌 팬 선물용으로 컵을 제작했고, 이어 휴대전화 그립톡과 티셔츠, 모자까지 직접 만들었다고 설명한다. SNS 이벤트를 통해 이를 팬들에게 선물해 왔다는 것. 이에 MC들은 "돈은 없어지고 알아보는 사람은 더 많아지고 있다"며 그의 명언과 정반대로 흘러가는 상황을 짚어 폭소를 자아낸다. 이날 류승수는 직접 준비해 온 굿즈까지 스튜디오에서 공개한다.

'겨울연가'로 일본에서 큰 사랑을 받았던 시절의 이야기도 공개된다. 류승수는 당시 일본 프로모션에 함께하지 못했는데, 오히려 일본 NHK 측에서 한국까지 찾아와 류승수의 인터뷰를 진행했다고 밝힌다. 이후 큰맘을 먹고 일본행에 나선 그는 단독 팬미팅을 약 5년 동안 이어갔고, 무대에서 노래를 부르고 팬들과 사진을 찍으며 특별한 시간을 보냈다고 회상한다.

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특히 '겨울연가'로 인연을 맺은 배용준과의 우정도 공개한다. 당시 '욘사마' 배용준의 인기가 절정이었던 때를 회상하며 욘사마의 매니저(?)처럼 활동했던 웃픈 추억을 이야기한다고. 또한 반대로 배용준이 본인에게 감동을 줬던 사연도 밝힌다. 그는 배용준에게 감동받았던 그 순간을 떠올리며 "눈물 날 뻔했다"고 고백한다. 이후 두 사람이 오랜 친구로 인연을 이어오게 된 사연과 일본 팬들에게 배용준의 소식을 묻는 질문을 끊임없이 받았던 에피소드까지 풀어놓으며 웃음을 더한다.

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류승수의 뜻밖의 과거도 공개된다. 최근 '삐에로 출신 연예인 리스트'가 화제가 되는 것을 보고 자신의 과거가 다시 언급된 것을 알게 됐다는 그는 과거 약 7년 동안 삐에로 활동을 했다고 밝힌다. 특히 세계적인 마임 거장 마르셀 마르소를 직접 만나 워크숍까지 했던 경험을 공개해 모두를 놀라게 한다.

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이날 류승수는 약 30년 동안 간직한 삐에로 모자를 직접 꺼내 든다. 오랜만에 저글링부터 풍선아트까지 다양한 개인기를 선보이자 MC들은 예상하지 못했던 그의 실력에 감탄한다. 류승수 역시 "지금까지 '라스' 나온 것 중 제일 바쁘다"라며 쉴 틈 없는 개인기 퍼레이드에 웃음을 터뜨린다.

요로결석 경험에서 비롯된 뜻밖의 지식도 공개한다. 류승수는 큰 수술을 두 차례 받고 체외충격파 치료도 여러 차례 받아왔다고 밝히며 자신의 경험을 토대로 이야기를 이어간다. 그러던 중 김구라와 방광에 대한 지식을 두고 갑작스러운 대결이 펼쳐지고, 두 사람이 서로의 지식을 쏟아내는 예상치 못한 '방광 배틀(?)'이 완성돼 현장을 웃음바다로 만든다.

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자신의 명언과 정반대로 점점 더 얼굴을 알리고 있는 류승수의 웃픈 홍보 근황부터 '겨울연가' 일본 활동 비하인드, 배용준과의 우정과 숨겨왔던 삐에로 개인기까지는 오는 2일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com