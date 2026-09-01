김신영, 잘나가던 중 3개월 라디오 하차…"스스로 점검하고 돌아올 것"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김신영이 15년째 진행 중인 라디오에서 3개월간 잠시 쉼표를 찍는다.

김신영은 지난달 31일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다' 말미 3개월간 라디오 휴식기에 들어간다고 밝혔다.

이날 김신영은 3개월간의 잠시 이별을 앞두고 청취자들에게 직접 마지막 인사를 건넸다. 김신영은 "신디(김신영 DJ) 3개월을 3초처럼 지내도록 하겠다. 좋은 일들만 가득하길 바란다"라면서 한 청취자의 메시지를 읽었다.

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그는 "여러분들께 더 좋은 소식 들려드리면서 다시 컴백하는 게 내 꿈이다"라면서 "내일부터 3개월간 잠시 자리를 비우지만 청취자분들이 따뜻하고 다정하게 꽉 채우주실 거라 믿는다"라고 전했다.

김신영은 "스스로 점검 좀 하고, 회사도 한번 챙기고 시간 갖고 잘 돌아오도록 하겠다. 3개월 뒤에 만나자"라며 청취자들과의 재회를 약속했다.

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그러면서 김신영은 이날 방송의 마지막 곡으로 엠씨더맥스의 '잠시만 안녕'을 선곡하며 3개월간의 잠시 이별에 여운을 더했다.

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9월 첫째 주에는 개그우먼 이국주가 스페셜 DJ로 출연해 김신영의 빈자리를 채울 예정이다.

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한편, 김신영은 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 '자취 만렙' 일상을 공개하며 특유의 입담과 현실적인 생활 모습으로 대중을 사로잡았다. 이후 그는 JTBC '아는 형님' 첫 여성 고정 멤버로 합류하는 등 예능 활동을 넓히며 활발한 행보를 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com