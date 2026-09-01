[SC인터뷰] "'GD 소속사' 갤럭시行, 거액 계약금 때문 아니야"…'들쥐' 류준열, 영화인의 소신(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 안주하지 않는 배우 류준열(40)이 새로운 비전을 제시했다.

넷플릭스 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출)에서 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재를 연기한 류준열이 1일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '들쥐'로 컴백한 소회부터 작품에 쏟은 열정을 털어놨다.

'들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. '손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로 한 루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈로 만든 작품으로, 신원 증명이 절대적인 현대 사회에 가짜가 되어버린 절박함을 미스터리 핵심 동력으로 삼아 신선한 몰입감을 선사했다.

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특히 '들쥐'는 신분을 빼앗긴 은둔형 소설가와 그의 인생을 삼켜버린 복수자 들쥐로 데뷔 이래 첫 1인 2역 도전에 나선 류준열의 파격 변신이 돋보이는 작품이다. 자신을 증명하기 위해 고군분투하는 주인공의 혼란스러운 내면을 밀도 높은 연기로 표현했다.

사진=넷플릭스

이날 류준열은 '들쥐' 공개 직후 주변의 반응에 대해 "평소 다른 작품에 비해 눈에 띄게 주변에서 연락을 많이 줬다. 직접적으로 연락을 많이 받았다"며 "'출근해야 하는데, 너 때문에 출근을 못 하고 있다'라는 반응이 지배적이었다. '내일 출근해야 하는데 억지로 끊었다' 등 뜨거운 반응이었고 엔딩 맛집이라는 이야기도 많이 들었다. 이번 작품은 주변에서 직접적으로 반응을 느꼈던 작품인 것 같다. 동료 배우들도 그동안 연락 안 하던 친구들에게 연락이 오거나 DM이 오고 그런다. '너 나온 거 봤는데 정신 없이 봤다' '응원한다'며 동료들도 좋은 반응을 보여줬다. 나는 내 작품이라도 내가 안 나오는 부분을 재미있게 보는 편이다. '들쥐'를 보면서 다들 '고생했겠다'라는 말을 해주던데 내가 생각하기엔 내가 그렇게 고생하지도, 많이 나오지도 않았던 것 같아 그러한 반응이 신선했다"고 밝혔다.

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원작에 대한 감상평도 "완고가 다 나오지 않은 상태에서 이 작품을 제안 받아서 후반부 이야기가 너무 궁금했다. 흔히 떡밥만 풀어놓고 회수를 못 한다고 하면 작품을 할 수 없다. 원작이 굉장히 훌륭하고 내가 원하는 이야기도 많이 담고 있더라. 인간다운 이야기, 삶에서 우리가 느꼈을 법한 감정들을 강하게 느껴졌다. 혹자는 원작과 다르니까 안 봐도 된다고 하는데, 이건 내가 궁금해서 봐야지 작품을 할 수 있을 것 같았다. 물론 원작과 '들쥐'는 엔딩이 달랐지만 원작도정말 재미있었다"고 곱씹었다.

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Mousetrap Ryu Jun-yeol as Je Moon-jae in Mousetrap. Cr. Yoo Eun-mi/Netflix ⓒ 2026

인생을 빼앗긴 인물을 다룬 '들쥐'에 대해서도 "철학 관련해서 책을 보면 '나란 사람을 어떻게 정의할까?'라는 질문이 던져지는데 그러한 부분에서 많은 생각을 하게 됐다. 나는 배우라고 정의할 수도 없고 누구의 아들이라고도 정의할 수도 없다. 나라는 사람을 정의하는 게 철학적인 부분부터 표면적인 신분증, 은행계좌 등을 빼고 나면 남는 게 없더라. 거기에서 오는 공포가 있었다. 이 세상에서 내가 내가 아닌 게 됐을 때 은은한 공포를 느낀다. 지금은 많은 분이 나를 배우라고 알고 있지만 어느 순간 내가 작품을 안 하면 배우라고 인지를 못하지 않겠나? 그런 부분을 봤을 때 나라는 사람을 어떻게 정의해야 할지 계속 생각하는 것 같다"며 "내가 사진전을 할 때도 그렇고 작품을 할 때도 그렇고 인간은 무엇인지, 사람이 무엇인지, 또 우리가 동물과 다른 게 무엇인지 계속 작품을 하면서 배우고 있는 것 같다. 여전히 숙제를 가지고 있고 이 숙제는 끝나지 않을 것 같다. 물론 과거 내가 했던 말도 주워 담고 싶을 때도 있고 나라는 사람은 계속 배우는 사람인 것 같다"고 답했다.

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그는 "요즘 내가 생각하는 최고의 칭찬은 '네가 아니면 안 될 것 같다'다. 내가 추구하는 연기도 그렇다. 그런 의미로 내 연기를 보고 '생활 연기'라는 칭찬을 들었을 때 기분이 좋더라. 그런데 점점 시간이 가면 갈수록 작품을 할 때 내가 이 작품을 왜 해야 하는지 스스로 물어볼 때 내가 아닌 다른 사람이 해도 되는 작품이면 안 하게 되더라. 남들이 못 하는걸 하고 싶고 지금도 그런 각오로 작품을 선택하고 연기한다. 너무 뻔하거나 쉽게 접근하면 안 된다고 생각하고 그래서 더 쉬운 길을 선택하지 않으려고 한다"고 말했다.

류준열은 '들쥐'를 통해 설경구와 첫 호흡에 대해서도 언급했다. 류준열과 설경구는 전 소속사인 씨제스엔터테인먼트와 오래 한솥밥을 먹으며 친분을 쌓았다. 류준열은 "이 작품을 시작하면서 형님과 내가 기존 소속사에 변동이 있었다. 그래서 현장에서도 같이 소속사에 대한 이야기를 좀 했었다. 사실 재미있는게 설경구 형님과 작품을 할 수 있는 기회가 몇 번 있었다. 하늘이 허락하지 않아서 그랬는지 기회가 닿지 않았는데 최근 회사가 바뀌면서 마치 막차탄 것처럼 설경구 형님을 '들쥐'에서 만날 수 있었다. 이 작품을 만나려고 그동안 못 만났구나 싶기도 했다"고 밝혔다.

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그는 "이 작품을 통해 설경구 형님께 정말 많이 배웠다. 오히려 예전에 만났더라면 많은 부분을 배우지 못했을 것 같기도 하다. 일을 하다 보니 시야가 좀 넓어졌는데 이 타이밍에 설경구 형님을 만나 배우로서 여러 면모와 인간적인 면모를 많이 배웠다"며 "설경구 형님은 현장에서 모두가 좋아한다. 대중 모두가 나를 좋아 할 수 없다는건 알고 있지만 그래도 현장에서는 모두가 나를 좋아했으면 좋겠다는 생각은 있다. 작업할 때만큼 모두가 행복하게 나와 작품을 했으면 좋겠다는 바람이 있었고 그걸 설경구 형님을 통해 많이 배웠던 것 같다"고 애정을 전했다.

사진=넷플릭스

지난 7월 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결한 류준열은 변화에 대해서도 언급했다. 빅뱅 멤버 지드래곤의 소속사로 알려진 갤럭시코퍼레이션에 새둥지를 튼 과정에 대해 "AI시대에 발 맞춰서"라며 웃었다. 이어 "지금 한국 영화를 많이 하고 있기도 하고 사랑하는데 이런 작업을 많이 하면서 해외 다른 좋은 영화를 수입하고 배급하고 싶다는 관심도 생겼다. 또 한국 영화를 제작하는 이리에도 관심이 생겼다. 그런 부분에서 고민이 많이 있었다. 지난해부터 극장을 더 열심히 다니고 있는데 보고 싶어진 영화도 많이 생기고 다른 영화도 보고 싶어졌다. 그래서 최근 해외 영화제를 다니게 된 것 같다. 수입을 위해 미팅도 하고 실제로 파트너가 좋은 영화를 사기도 하면서 배우고 있다. 여기에 제작까지 관심을 두면서 그 부분을 서포트 하고 싶은 곳을 찾다가 갤럭시코퍼레이션과 이야기를 하게 됐다. 내가 직접 영화사를 차리는 부분이 부담스러웠는데 갤럭시코퍼레이션이라면 도움을 받을 수 있을 것 같았다. 현재 이 소속사와 글 작업도 하고 있고 여러 사람들과 미팅을 하면서 배우기도 하고 있다. 다른 제작사 대표들과 만나면서 자문도 받고 있다"고 설명했다.

이어 "세간에서 말하는 거액의 계약금이 소속사를 결정하는 것에 있어서 무관하다. 실제로 갤럭시코퍼레이션이 제작도 많이 하고 있고 인프라가 구축되어 있는 상황이다. 내가 적극적으로 제작 일을 하는데 도움을 받을 수 있을 것 같았다. 아직 공개할 시점은 아니지만 최근에 파트너가 영화를 산 게 있는데, 배급을 준비하고 있다. 영화를 소개하는 유튜브도 생각하고 있고 전반적인 부분을 회사를 통해 도움을 받고 있다"고 덧붙였다.

연출에 대한 욕심에 대해서는 "감독들도 내가 현장에서 여러 가지 아이디어를 내면 '연출도 관심 있냐'고 물어보기도 한다. 하지만 연출은 아직 관심이 없다. 좋은 아이템, 기획을 잘 만들어서 좋은 작업을 하고 싶고 내가 보고 싶은 영화를 만들고 싶은 마음이 있다"며 "극장에서 자주 좋은 작품을 보고 싶다. 요즘도 틈만 나면 극장에서 영화를 보고 있는데 영화를 전공해서 그런지 모르겠지만 여전히 영화를 만들고 싶고 영화 속에서 뒹굴고 싶다. 영화제를 통해 다양한 영화인들을 만나면 여러 감정을 느끼고 있다. 극장에 앉아 있으면 묘한 기분이 든다. 하루에 영화를 많게는 다섯 작품도 본다. 극장에서 잘 때도 있는데 졸고 일어나더라도 행복하더라. 그런 기분이 들다 보니 영화를 만들어야겠다 싶었다"고 말했다.

'들쥐'는 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com