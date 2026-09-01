[인터뷰①] 류준열 "'들쥐' 본 지인들, '너 때문에 출근 못하겠다' 뜨거운 반응"('들쥐')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류준열(40)이 "'들쥐' 보고 출근 못 했다는 반응을 정말 많이 받았다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출)에서 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재를 연기한 류준열이 1일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '들쥐'의 출연 과정을 설명했다.

류준열은 공개 직후 주변의 반응에 대해 "평소 다른 작품에 비해 눈에 띄게 주변에서 연락을 많이 줬다. 직접적으로 연락을 많이 받았다"며 말문을 열었다. 그는 "'출근해야 하는데, 너 때문에 출근을 못 하고 있다'라는 반응이 지배적이었다. '내일 출근해야 하는데 억지로 끊었다' 등 뜨거운 반응이었고 엔딩 맛집이라는 이야기도 많이 들었다. 이번 작품은 주변에서 직접적으로 반응을 느꼈던 작품인 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "동료 배우들도 그동안 연락 안 하던 친구들에게 연락이 오거나 DM이 오고 그런다. '너 나온 거 봤는데 정신 없이 봤다' '응원한다'며 동료들도 좋은 반응을 보여줬다. 나는 내 작품이라도 내가 안 나오는 부분을 재미있게 보는 편이다. '들쥐'를 보면서 다들 '고생했겠다'라는 말을 해주던데 내가 생각하기엔 내가 그렇게 고생하지도 많이 나오지도 않았던 것 같아 신선했다"고 덧붙였다.

무엇보다 류준열은 "완고가 다 나오지 않은 상태에서 이 작품을 제안 받아서 후반부 이야기가 너무 궁금했다. 흔히 떡밥만 풀어놓고 회수를 못 한다고 하면 작품을 할 수 없다. 원작이 굉장히 훌륭하고 내가 원하는 이야기도 많이 담고 있더라. 인간다운 이야기, 삶에서 우리가 느꼈을 법한 감정들을 강하게 느껴졌다. 혹자는 원작과 다르니까 안 봐도 된다고 하는데, 이건 내가 궁금해서 봐야지 작품을 할 수 있을 것 같았다. 물론 원작과 '들쥐'는 엔딩이 달랐지만 원작도정말 재미있었다"고 설명했다.

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루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com