[인터뷰②] 류준열 "거액 계약금 받고 갤럭시코퍼레이션行?" 영화 제작 위한 선택('들쥐')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류준열(40)이 "갤럭시코퍼레이션과 전속계약은 거액의 계약금 때문만은 아니다"고 말했다.

류준열이 1일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열은 극 중 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재를 연기했다.

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지난 7월 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결한 류준열은 소속사를 이동하는 과정에 대해 "AI시대에 발 맞춰서"라며 웃었다. 이어 "지금 한국 영화를 많이 하고 있기도 하고 사랑하는데 이런 작업을 많이 하면서 해외 다른 좋은 영화를 수입하고 배급하고 싶다는 관심도 생겼다. 또 한국 영화를 제작하는 이리에도 관심이 생겼다. 그런 부분에서 고민이 많이 있었다. 지난해부터 극장을 더 열심히 다니고 있는데 보고 싶어진 영화도 많이 생기고 다른 영화도 보고 싶어졌다. 그래서 최근 해외 영화제를 다니게 된 것 같다. 수입을 위해 미팅도 하고 실제로 파트너가 좋은 영화를 사기도 하면서 배우고 있다. 여기에 제작까지 관심을 두면서 그 부분을 서포트 하고 싶은 곳을 찾다가 갤럭시코퍼레이션과 이야기를 하게 됐다. 내가 직접 영화사를 차리는 부분이 부담스러웠는데 갤럭시코퍼레이션이라면 도움을 받을 수 있을 것 같았다. 현재 이 소속사와 글 작업도 하고 있고 여러 사람들과 미팅을 하면서 배우기도 하고 있다. 다른 제작사 대표들과 만나면서 자문도 받고 있다"고 설명했다.

이어 "세간에서 말하는 거액의 계약금이 소속사를 결정하는 것에 있어서 무관하다. 실제로 갤럭시코퍼레이션이 제작도 많이 하고 있고 인프라가 구축되어 있는 상황이다. 내가 적극적으로 제작 일을 하는데 도움을 받을 수 있을 것 같았다. 아직 공개할 시점은 아니지만 최근에 파트너가 영화를 산 게 있는데, 배급을 준비하고 있다. 영화를 소개하는 유튜브도 생각하고 있고 전반적인 부분을 회사를 통해 도움을 받고 있다"고 덧붙였다.

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연출에 대한 욕심에 대해서는 "감독들도 내가 현장에서 여러 가지 아이디어를 내면 '연출도 관심 있냐'고 물어보기도 한다. 하지만 연출은 아직 관심이 없다. 좋은 아이템, 기획을 잘 만들어서 좋은 작업을 하고 싶고 내가 보고 싶은 영화를 만들고 싶은 마음이 있다"며 "극장에서 자주 좋은 작품을 보고 싶다. 요즘도 틈만 나면 극장에서 영화를 보고 있는데 영화를 전공해서 그런지 모르겠지만 여전히 영화를 만들고 싶고 영화 속에서 뒹굴고 싶다. 영화제를 통해 다양한 영화인들을 만나면 여러 감정을 느끼고 있다. 극장에 앉아 있으면 묘한 기분이 든다. 하루에 영화를 많게는 다섯 작품도 본다. 극장에서 잘 때도 있는데 졸고 일어나더라도 행복하더라. 그런 기분이 들다 보니 영화를 만들어야겠다 싶었다"고 밝혔다.

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루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com