[인터뷰③] 류준열 "설경구 형님과 첫 호흡? 막차탄 기분"('들쥐')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류준열(40)이 "마치 막차탄 것처럼 운명처럼 설경구 형님과 만났다"고 말했다.

류준열이 1일 오후 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(이재곤 극본, 김홍선 연출) 인터뷰에서 하루아침에 자신의 모든 것을 잃고 정체를 빼앗긴 문재를 연기하는 과정에서 만난 사채업자 노자 역의 설경구, 형사 순용 역의 이규형과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

류준열은 전 소속사인 씨제스엔터테인먼트와 오래 한솥밥을 먹은 설경구에 대해 "이 작품을 시작하면서 형님과 내가 기존 소속사에 변동이 있었다. 그래서 현장에서도 같이 소속사에 대한 이야기를 좀 했었다. 사실 재미있는게 설경구 형님과 작품을 할 수 있는 기회가 몇 번 있었다. 하늘이 허락하지 않아서 그랬는지 기회가 닿지 않았는데 최근 회사가 바뀌면서 마치 막차탄 것처럼 설경구 형님을 '들쥐'에서 만날 수 있었다. 이 작품을 만나려고 그동안 못 만났구나 싶기도 했다"고 밝혔다.

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그는 "이 작품을 통해 설경구 형님께 정말 많이 배웠다. 오히려 예전에 만났더라면 많은 부분을 배우지 못했을 것 같기도 하다. 일을 하다보니 시야가 좀 넓어졌는데 이 타이밍에 설경구 형님을 만나 배우로서 여러 면모와 인간적인 면모를 많이 배웠다"며 "설경구 형님은 현장에서 모두가 좋아한다. 대중 모두가 나를 좋아 할 수 없다는건 알고 있지만 그래도 현장에서는 모두가 나를 좋아했으면 좋겠다는 생각은 있다. 작업할 때만큼 모두가 행복하게 나와 작품을 했으면 좋겠다는 바람이 있었고 그걸 설경구 형님을 통해 많이 배웠던 것 같다"고 설명했다.

루드비코 작가의 동명 웹툰을 시리즈화 한 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자, 그리고 형사가 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 류준열, 설경구, 이규형 등이 출연했고 '특수사건전담반 TEN' '모범가족'의 이재곤 작가가 극본을, '보이스' '손 the guest' '종이의 집: 공동경제구역' '탄금'의 김홍선 감독이 연출했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com