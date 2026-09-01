'친일 논란' 하영, 日 넷플릭스는 얼굴 4장 도배.."강인한 배우" 특집 영상 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영이 증조부 안상호의 일제강점기 친일 행적으로 논란에 휩싸인 가운데, 일본 넷플릭스 공식 채널이 하영 개인을 조명한 특별 영상을 공개해 눈길을 끌고 있다.

넷플릭스 재팬은 지난달 28일 공식 유튜브 채널을 통해 '하영이 연기한, 자신답게 살아가는 강인하고 유연한 캐릭터들'이라는 제목의 약 4분 분량 영상을 게재했다.

영상 소개에는 "당당한 분위기가 인상적인 배우 하영. 자신의 인생을 자기답게 살아가는 강인함과 유연함으로 사람들을 매료시킨다"는 문구가 담겼다.

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공개된 영상은 특정 작품을 홍보하는 내용이 아닌, 하영이 그동안 넷플릭스 작품에서 연기한 캐릭터들을 한데 모아 소개하는 배우 특집 형식으로 구성됐다. '이런 엿같은 사랑'을 비롯해 '이상한 변호사 우영우', '월간남친', '참교육' 등 하영의 출연작 속 장면들이 차례로 등장한다. 특히 하영이 맡았던 인물들의 자신감 있고 주도적인 면모가 돋보이는 장면을 중심으로 영상이 구성됐다.

썸네일에도 하영의 모습이 전면에 등장했다. 서로 다른 표정과 모습의 하영 사진 네 장을 한 화면에 배치해 배우 개인을 강조하는 구성이다.

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국내 누리꾼들의 관심이 쏠린 것은 영상의 공개 시점이다. 하영은 최근 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 4대째 의사 집안이라는 가족사를 언급하며 증조부 안상호를 소개했다. 이후 안상호의 일제강점기 당시 행적이 알려지면서 친일 논란이 불거졌다.

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이 같은 논란이 이어지는 상황에서 일본 넷플릭스 공식 채널이 하영 개인을 전면에 내세운 콘텐츠를 공개하자 국내 온라인에서는 영상 공개 시점을 두고 다양한 반응이 나왔다.

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영상 댓글에는 "생각해보니 배우 활동은 일본 가서 하면 되는 거잖아? 진짜 고향이니까", "하영! 너의 본국에서 사랑받으니 행복하겠네", "댓글 한국이랑 기싸움 하자는 거임?", "타이밍이 절묘하네" 등의 반응이 이어졌다.

한편 하영은 증조부 친일 논란 여파로 결국 넷플릭스 오리지널 시리즈 '중증외상센터' 새 시즌에서 하차했다. 1일 넷플릭스 측은 "'중증외상센터' 후속편에 하영 배우는 출연하지 않기로 했다"며 "배우의 입장을 존중한다"고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com