진선규♥박보경, 극심한 생활고에도 교회에 십일조 "월급 30만원에 쌀도 없었지만.."

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진선규, 박보경 부부가 힘겨웠던 무명 시절을 돌아보며 서로를 향한 믿음과 깊은 신앙심을 드러냈다.

1일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에는 '"여보, 정신 차려!" 청룡을 뒤집어놓은 진선규♥박보경 부부가 함께 왔다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 '청룡시리즈어워즈' 여우조연상을 수상한 박보경과 남편 진선규가 출연해 월 30만 원으로 버텨야 했던 무명 시절의 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 진선규는 무명 배우이자 신혼부부였던 당시를 떠올리며 "물질적인 게 없었다"고 회상했다.

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그는 "임대 아파트라도 들어가려고 했는데 잘 안 돼서 혼인신고 먼저 했다. 이후 신혼부부 임대 아파트를 알아봐서 남양주에 정말 작은 임대 아파트에 들어갔다"고 말했다.

결혼식 역시 넉넉하지 않은 형편 속에서 치러야 했다. 진선규는 "보경이 살던 동네에 결혼식장이 오픈했는데, 오픈 이벤트로 결혼식장비를 안 받는다고 하더라. 그래서 얼른 가서 예약했다"며 "없는 살림에도 천천히 준비해서 결혼식을 올렸다"고 당시를 떠올렸다.

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가장으로서 아내에게 충분한 것을 해주지 못했다는 미안함도 있었다. 그는 "금전적으로 충분하지 않았다"며 "다른 것들은 행복하고 다 좋았는데 가장으로서 행복하게 해주고 싶었는데.."라고 털어놨다.

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생활고는 생각보다 더 녹록지 않았다. 공연을 하고도 출연료를 받지 못하는 일이 있었고, 카드가 정지될 정도로 경제적인 어려움을 겪기도 했다.

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진선규는 "한 달 빚 갚고 한 달 살았다. 쌀도 없어서 카드가 끊겨서 쌀을 살 수 없었다"고 당시의 상황을 회상했다.

하지만 박보경에게 생활고 자체가 가장 힘든 것은 아니었다. 그는 "괜찮다고 했다. 겉으로 생활고는 제게 힘들게 다가오지 않았다"며 오히려 신앙과 관련된 한 순간을 떠올렸다.

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박보경은 "제가 더 힘든 시간은 제가 교회에 갔을 때 만 원을 들고 갔다. 근데 그 만 원은 아기를 위해 들고 온 만 원이었다. 헌금 봉투를 돌리는데 내가 '이 손을 펴지 말까?'라고 생각이 들더라. 그래도 '그건 안 돼'라고 하고, 헌금 내고 나오는데 눈물이 나왔다. 망설였던 그 1초가 주님께 너무 죄송했다"고 고백했다.

하지만 그는 어려운 형편 속에서도 십일조를 빠뜨리지 않았다고 밝혔다.

박보경은 "단순한 게 제 장점이자 단점이다. 십일조는 하나님의 것이라고 배웠다. 말씀 그대로 받아들여서 '여보 십일조 해야 돼'라고 했다"며 "근데 남편이 30만 원 받아올 때 무조건 3만 원 십일조를 드렸는데 단 한 번도 거기에 뭐라고 토를 달지 않았다. 그게 너무 고마웠다"고 말했다.

진선규는 처음부터 십일조에 동의했던 것은 아니라고 털어놨다. 그는 "처음에는 먹고살기 급급해서 '나중에 내면 안 돼? 여기서 십일조는 너무 큰돈이잖아'라고 이야기했다"고 당시 상황을 설명했다.

그러면서 "근데 아내가 '그래도 이건 돌려드려야 돼'라고 해서 '그냥 보경이가 알아서 하겠지'라고 하고 놔뒀다"고 덧붙였다.

당시 진선규의 수입은 공연 수입으로 최소 월 30만 원 정도였으며, 부수입인 아르바이트 비용까지 합쳐도 최대 110만 원 정도였던 것으로 전해졌다. 그만큼 빠듯한 생활 속에서도 부부는 각자의 방식으로 하루하루를 버텨냈다.

진선규는 특히 아내 박보경의 "괜찮아"라는 말이 자신에게 큰 힘이 됐다고 밝혔다.

그는 "아내의 '괜찮아'라는 말 자체가 나를 믿어주는 것뿐만 아니라 나의 능력을 북돋아 주는 말이었다. 그래서 그때 훅 떨어진 에너지가 드래곤볼에서 손오공이 초사이언으로 변하는 그런 에너지가 생겼다"며 "돈을 버는 목적보다 하나님이 주신 능력으로 '연기 잘하자'라는 에너지가 생겼다"고 말했다.

박보경 역시 남편이 생계를 위해 연기 외의 일을 고민하던 시절을 떠올렸다. 그는 "남편이 돈 벌려고 다른 것도 하려고 했다. 그럼 내가 '그거 재미없잖아. 하지 마. 괜찮아'라고 했더니 정말 연기를 열심히 했다"고 전했다.

경제적으로는 누구보다 힘겨운 시기를 보냈지만, 서로에 대한 믿음만큼은 놓지 않았던 두 사람. 박보경의 한결같은 믿음과 진선규의 연기에 대한 열정이 맞물리며 부부는 긴 무명 시절을 함께 견뎌냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com